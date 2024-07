Ceará anuncia volante Andrey; veja detalhes

O Ceará anunciou a contratação do volante Andrey nesta quinta-feira (18). O atleta de 26 anos chega por empréstimo junto ao Coritiba até o fim da Série B do Brasileiro de 2024, conforme antecipado pelo Diário do Nordeste.

Em nota oficial, o clube comunicou que o meio-campo já foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé, atualmente concentrado em Florianópolis/SC para o jogo com o Avaí. Em caso de regularização no BID, o jogador pode estrear nesta sexta-feira (19), em confronto no estádio da Ressacada, às 19h, pela 16ª rodada da competição.

"É um desafio gigante na minha carreira. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Ceará, não pensei duas vezes. A expectativa está muito grande para estrear com a camisa do Ceará, dar o meu melhor para que possamos conseguir os nossos objetivos e, se Deus quiser, conseguir o acesso com essa camisa tão pesada". Andrey Volante do Ceará

Revelado na base do Vasco, o volante chegou ao Coritiba em 2022. No período, se firmou entre os titulares e teve boas atuações, mas sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, ficando afastado nos gramados por 10 meses - o retorno foi em 2023. Sem conseguir retomar o desempenho, entrou em campo apenas sete vezes na atual temporada. O contrato com o Coxa é até 2025.

Andrey é o 2º reforço oficializado pelo Ceará na atual janela de transferência, que encerra no dia 2 de setembro. Antes, a equipe anunciou a chegada do atacante Lucas Rian, que chegou por empréstimo junto ao Matsumoto Yamaga, do Japão.

Andrey | Ficha técnica