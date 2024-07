Ceará está próximo de anunciar volante Andrey como reforço

O Ceará está próximo de anunciar a contratação do volante Andrey, do Coritiba. O atleta virá por empréstimo até o fim da Série B e deve ser o segundo nome oficializado pelo Vovô na atual janela de transferências.

Com o acordo selado, o meio campista deve vir a Porangabuçu na semana para fazer exames e assinar contrato. A informação inicial foi dada pelo repórter Danilo Queiroz e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Atleta do Coxa Branca desde 2022 e com vínculo até o fim de 2025, Andrey estava sem espaço no Coritiba nesta temporada. Ele disputou apenas sete jogos pelo Coritiba até aqui, sendo apenas um deles na Série B, já quase nos acréscimos do segundo tempo (contra o CRB).

Andrey tem 26 anos, é destro e foi formado na base do Vasco, tendo atuado também por seis anos na equipe profissional do Cruz-Maltino. De lá, saiu para o Coritiba e o Vovô será apenas o terceiro clube da carreira do atleta. Ele pode atuar como volante e também como meia central.