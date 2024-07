Ceará tem novas conversas com Guilherme Pato e tenta contratação do atacante

O Ceará tem conversas em andamento pela contratação do atacante Guilherme Pato, do Figueirense. O Diário do Nordeste apurou que, após o interesse inicial, o Vovô teve novas conversas com o staff do jogador nos últimos dias e tem consultado as condições para tirá-lo do time catarinense.

Apesar do interesse crescente, o Ceará não apresentou, até o momento, nenhuma proposta oficial por Guilherme Pato. O clube cearense enfrenta a concorrência de clubes das Séries A e B, que também desejam a contratação do jovem de 23 anos.

Legenda: Ceará tem interesse na contratação do atacante Guilherme Pato Foto: Patrick Floriani/FFC

Guilherme Pato, de 23 anos, é um dos destaques do Figueirense na atual temporada. Em 2024, ele soma seis gols e quatro assistências, em 25 jogos disputados. Na Série C do Brasileirão 2024, são três gols e três assistências em 12 jogos, todos como titular.

Na atual janela de transferências, o Ceará já chegou a anunciar a contratação de um atacante. Trata-se de Lucas Rian, ex-Confiança, que já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode fazer sua estreia contra o Avaí, nesta sexta-feira (19).