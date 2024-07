Ceará acerta primeiras contratações e se movimenta na janela | CearáCast

Em busca de repor saídas e reforçar o elenco para o restante da Série B, Ceará anuncia primeiras contratações e se movimenta na janela. Diretoria do vozão quer de três a quatro reforços na janela de transferências. O episódio do CearáCast tem apresentação de Samuel Conrado e comentários do narrador esportivo Jota Rômulo e do influencer alvinegro Victor Manoel, do perfil Passado de Glórias.

As chegadas para defesa, meio-campo e ataque alvinegro foram avaliadas no episódio. E aí, torcedor alvinegro, gostou dos primeiros nomes que o clube está acertando nesta janela de transferências? Acompanhe e compartilhe o CearáCast com seus amigos.

ASSISTA O CEARÁCAST