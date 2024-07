CBF detalha mais cinco rodadas do Ceará na Série B de 2024; veja jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais cinco jogos do Ceará na Série B de 2024. Os jogos são entre as rodadas 20 e 24, quando começa o 2º turno da competição nacional.

As partidas são contra Goiás (F), Mirassol (C), CRB (F), Novorizontino (C) e Amazonas (F). A sequência tem início no dia 12 de agosto, segunda-feira, contra o Esmeraldino, às 20h, na Serrinha/GO.

Os intervalos entre as partidas são mais curtos, então a equipe cearense terá menos tempo de preparação entre cada confronto. Antes, no entanto, os comandos do técnico Léo Condé ainda possuem três jogos até completar o 1º turno, quando encaram o Botafogo-SP na próxima quinta (25), às 21h30, na Arena Castelão, o América-MG no domingo (28), às 18h30, fora de casa, e o Guarani-SP, na terça (6), como mandante, às 21h.

Na tabela, o Vovô ocupa a 11ª posição, com 22 pontos. Na última sexta-feira (19), voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao superar o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, com gol de David Ricardo.

Jogos do Ceará detalhados da 20ª até a 24ª rodada da Série B