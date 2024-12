Ceará tenta permanência de João Pedro Tchoca, mas Corinthians conta com o zagueiro para 2025

O zagueiro João Pedro Tchoca não deve permanecer no Ceará para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que o Ceará tentou a permanência do jogador, mas o Corinthians, detentor dos seus direitos, pretende aproveitá-lo em 2025.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Ceará e outras equipes do Brasil e do exterior manifestaram interesse em contar com João Pedro em 2025, fazendo contatos com o Corinthians e com o staff do jogador.

A resposta do Corinthians para todas essas sondagens foi a mesma, de que o clube não abre mão de João Pedro e que o zagueiro está nos planos do departamento de futebol para a temporada 2025.

João Pedro, de 20 anos, chegou ao Ceará por empréstimo do Corinthians no decorrer da Série B do Brasileirão 2024. Ao todo, ele disputou dez jogos pelo Vovô, sendo peça importante no acesso à Série A, conquistado pelo Alvinegro.