Fortaleza anuncia empréstimo de Machuca ao Vélez Sarsfield

O Vélez Sarsfield, da Argentina, anunciou o atacante Machuca nesta segunda-feira (13). O jogador pertence ao Fortaleza e chega por empréstimo de um ano ao atual campeão argentino.

O acordo de empréstimo junto ao Tricolor de Aço foi concluído em US$ 250 mil com opção de compra de 50% dos seus direitos econômicos por US$ 2,5 milhões.

O contrato de Machuca com o Tricolor vai até o fim de 2027.

¡BienVenido al Campeón del Fútbol Argentino! 🙌🏻⚽



✍🏻 Imanol Machuca firmó está tarde su contrato con Vélez hasta el 31/12/2025.



👨🏻‍💻 https://t.co/UEHUIlXy6O pic.twitter.com/Dz4g7ie6Jw — Vélez Sarsfield (@Velez) January 13, 2025

Machuca no Leão

Machuca chegou ao Pici em 2023 após se destacar no futebol argentino. Na ocasião, era um dos destaques do Club Atlético Unión e custou US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na época), firmando um contrato até dezembro de 2027.

No primeiro ano foram 22 jogos disputados pelo Leão e apenas dois gols marcados. Na temporada 2024, a primeira completa com a camisa tricolor, o atacante argentino somou 43 partidas disputadas, além de quatro gols marcados e cinco assistências.