Cerapió 2026 começa no litoral do Ceará e percorre trajeto de mil quilômetros; veja detalhes

Chegada está prevista para o dia 30 de janeiro, em Teresina

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cerapió tem início nesta terça-feira (27).
Foto: Doni Castilho/Cerapió

O litoral cearense marca o início do trajeto de mil quilômetros do Cerapió 2026. Nesta terça-feira (26), a caravana de um dos principais rallies de regularidade e enduro do Brasil deixa Aracati e segue em direção a Canindé, no sertão do Ceará. A prova reúne diferentes categorias, como motos (incluindo big trails), carros 4x4, UTVs, quadriciclos e a modalidade Expedição, que combina aventura e turismo em um percurso que liga o Ceará ao Piauí.

As atividades do Cerapió tiveram início no domingo (25), com a montagem da Arena Cerapió na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Ao longo de dois dias, os participantes realizaram o credenciamento, a retirada dos kits, a adesivagem dos veículos e participaram dos briefings oficiais.

A etapa inaugural, que vai de Aracati a Canindé, tem vias estreitas, piso arenoso e segmentos que desafiam a navegação. No segundo dia, no percurso entre Canindé e Sobral, o panorama é totalmente diferente. O trajeto, com aproximadamente 221 km, é marcado por estradas de cascalho e passagens pela serra. 

Já no terceiro dia, o rally avança para o Piauí, com pernoite em Piracuruca. Trata-se do trecho mais extenso da competição, com 313 km e grande diversidade de terrenos. A jornada final segue em direção a Teresina (PI), atravessando áreas de carnaubais e encerrando o rally e o enduro com um dos dias mais técnicos e exigentes do evento.

Programação – 39º Cerapió

ARACATI – 25 a 27/01 - Complexo turístico em torno da Igreja Matriz

25 e 26/01 – CREDENCIAMENTO

26/01 – CREDENCIAMENTO, BRIEFING E LARGADA PROMOCIONAL

27/01 – LARGADA OFICIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA: Posto Petrobras CE-040

CANIDÉ – 27/01

- CHEGADA E LARGADA: Estátua de São Francisco da Palmácia (Av. Salustiano Ribeiro Guimarães, 12 - Bica, Palmácia – CE).

- BRIEFING: 19h - Auditório da Pousada Franciscana (Praça Frei Aurélio, 914 - Centro, Canindé - CE)

SOBRAL- 28/01

- CHEGADA E LARGADA: Arena Aeroporto (Endereço: Tv. do Canal, 53 - Coração de Jesus, Sobral - CE)

- BRIEFING: 19h - Centro de Convenções de Sobral (Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300 - Junco, Sobral - CE)

PIRACURUCA- (MOTO E EXPEDIÇÃO) 29/01

- CHEGADA: Praça do Patronato Irmãos Dantas (Av. Nossa Senhora de Fátima, 1105, Centro, Piracuruca, PI)

- LARGADA: Igreja Matriz (R. João Martinho)

- BRIEFING: 19h - Auditório Profª. Lurdinha Brandão (Av. São Vicente de Paula, Br 343)

 

PIRIPIRI – (CARROS 4X4, MOTO RALLY, QUADRICICLO E UTV) 29/01

- LARGADA: POSTO PETECAS-BR-343 Km 168 s/n (R. João Ximenes, 119 - Petecas, Piripiri – PI)

 

TERESINA-30/01/2026

- CHEGADA: ARENA TERESINA SHOPPING (Av. Raul Lopes, 1000 – Noivos).

- FESTA DE PREMIAÇÃO: às 20:30h - Espaço de Eventos do Teresina Shopping, entrada pelo estacionamento coberto.

