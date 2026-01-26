Diário do Nordeste
Após goleada sofrida, Nuno Pereira admite que Ferroviário precisa de reforços

Tubarão da Barra foi goleado pelo Ceará por 5x1 no PV pelo Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:24)
Jogada
Legenda: O técnico Nuno Pereira falou sobre a necessidade de reforços no Ferroviário
Foto: Iago Ferreira / Ferroviário

O Ferroviário foi goleado pelo Ceará por 5x1 no último domingo (25), no Presidente Vargas, pela 1ª rodada da 2ª Fase. E o técnico coral, Nuno Pereira, afirmou que elenco precisa de reforços para ser mais competitivo.

O técnico admitiu abertamente a necessidade de novas contratações para qualificar o grupo.

"É um fato que nós estamos limitados em algumas posições. Não podemos esconder. necessitamos claramente [de reforços] para equilibrar mais a equipa e também para sermos mais competitivos.", disse ele.

Legenda: O Ferroviário foi goleado pelo Ceará neste domingo pelo Cearense
Foto: KID JUNIOR / SVM

O treinador afirmou que vai gerir o grupo com o que tem e fazer o time competitivo até a chegada de reforços.

"Vou gerir o que tenho, do pouco que tenho, e vou tentar fazer muito, que é isso que me compete enquanto treinador."

Ideia de jogo

Ainda que tenha sofrido a goleada para o Ceará, Nuno disse confiar no modelo de jogo adotado e as ideias para a equipe.

"Não é por perdermos que vamos abdicar da nossa ideia ou que vamos desacreditar da nossa ideia não. Vamos reforçá-la, vamos continuar a trabalhar. Eu quando ganho não tá tudo bem como quando perco não está tudo mal. Portanto em todos os jogos nós fazemos a nossa reflexão, tiramos ensinamento."

Olhar pra frente

O Ferroviário tem mais duas partidas na 2ª Fase para buscar a classificação para as semifinais. A equipe volta a campo na segunda-feira (2), contra o Floresta no Domingão, às 19 horas e encerra no dia 8, contra o Iguatu, no PV, às 18 horas.

O treinador espera que a equipe possa reagir a buscar a vaga.

"Não vamos meter a cabeça na areia porque perdemos um jogo contra um bom adversário... vamos preparar o próximo jogo com energia, com positivismo.", finalizou

