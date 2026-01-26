Após goleada sofrida, Nuno Pereira admite que Ferroviário precisa de reforços

O Ferroviário foi goleado pelo Ceará por 5x1 no último domingo (25), no Presidente Vargas, pela 1ª rodada da 2ª Fase. E o técnico coral, Nuno Pereira, afirmou que elenco precisa de reforços para ser mais competitivo.

O técnico admitiu abertamente a necessidade de novas contratações para qualificar o grupo.

"É um fato que nós estamos limitados em algumas posições. Não podemos esconder. necessitamos claramente [de reforços] para equilibrar mais a equipa e também para sermos mais competitivos.", disse ele.

Legenda: O Ferroviário foi goleado pelo Ceará neste domingo pelo Cearense Foto: KID JUNIOR / SVM

O treinador afirmou que vai gerir o grupo com o que tem e fazer o time competitivo até a chegada de reforços.

"Vou gerir o que tenho, do pouco que tenho, e vou tentar fazer muito, que é isso que me compete enquanto treinador."

Ideia de jogo

Ainda que tenha sofrido a goleada para o Ceará, Nuno disse confiar no modelo de jogo adotado e as ideias para a equipe.

"Não é por perdermos que vamos abdicar da nossa ideia ou que vamos desacreditar da nossa ideia não. Vamos reforçá-la, vamos continuar a trabalhar. Eu quando ganho não tá tudo bem como quando perco não está tudo mal. Portanto em todos os jogos nós fazemos a nossa reflexão, tiramos ensinamento."

Olhar pra frente

O Ferroviário tem mais duas partidas na 2ª Fase para buscar a classificação para as semifinais. A equipe volta a campo na segunda-feira (2), contra o Floresta no Domingão, às 19 horas e encerra no dia 8, contra o Iguatu, no PV, às 18 horas.

O treinador espera que a equipe possa reagir a buscar a vaga.

"Não vamos meter a cabeça na areia porque perdemos um jogo contra um bom adversário... vamos preparar o próximo jogo com energia, com positivismo.", finalizou