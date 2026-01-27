Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:49)
Jogada
Legenda: Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA
Foto: David Liam Kyle / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (27) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (27), NA NBA

  • 21h | Washington Wizards x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 21h30 | New York Knicks x Sacramento Kings | League Pass
  • 22h | Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks | Prime Video
  • 22h | Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 22h | Phoenix Suns x Brooklyn Nets | League Pass
  • 23h | Denver Nuggets x Detroit Pistons | League Pass
  • 0h | Utah Jazz x Los Angeles Clippers | Prime Video
