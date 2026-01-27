Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (27)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (27) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (27), NA NBA
- 21h | Washington Wizards x Portland Trail Blazers | League Pass
- 21h30 | New York Knicks x Sacramento Kings | League Pass
- 22h | Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks | Prime Video
- 22h | Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans | League Pass
- 22h | Phoenix Suns x Brooklyn Nets | League Pass
- 23h | Denver Nuggets x Detroit Pistons | League Pass
- 0h | Utah Jazz x Los Angeles Clippers | Prime Video
