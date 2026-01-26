Sasha comemora sequência de vitórias e evolução do Fortaleza: 'As coisas vão engrenar'

Em confronto da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Floresta por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (26), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Na partida de poucas chances, Bareiro fez o único gol do confronto de pênalti com cavadinha. O triunfo manteve o Tricolor invicto e aumentou a sequência de jogos sem derrotas: agora são cinco (quatro vitórias). De acordo com o volante Lucas Sasha, houve evolução do time, que segue absorvendo as ideias do treinador Thiago Carpini. Ele também destacou mais uma vitória da equipe

"Sabemos que é um começo de trabalho. Temos algumas coisas para melhorar ainda, mas eu creio na evolução a cada jogo. A gente sente, em campo, não só a evolução tática, mas física também, que é importante pro momento que estamos. Então é isso, um passinho de cada vez, não tomando gol, fazendo realmente disso um ponto positivo para nós. As coisas vão acontecendo e saindo mais. As ideias do Carpini vão acabar, cada vez mais, se automatizando no nosso time e a gente tem certeza que as coisas vão engrenar.", afirmou Sasha, que é um dos líderes do elenco.

Legenda: Remanescente de 2025, Sasha vem sendo titular da equipe comandada por Thiago Carpini Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

"O Floresta é um time super forte defensivamente. Sabíamos que ia ser um jogo truncado. É lógico que, depois que fizemos 1 a 0, a gente pensou que poderia desbloquear mais, mas a gente já tinha ciência da dificuldade que seria esse jogo", completou.

O Fortaleza volta a jogar neste sábado (31), em duelo válido pela 2ª rodada da 2ª Fase do torneio. Em busca de recuperar a hegemonia estadual, o Leão encara o Iguatu, às 16h30 no Estádio Presidente Vargas.