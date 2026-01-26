Carpini exalta empenho do Fortaleza em vitória sobre o Floresta e explica variações no time

O Fortaleza venceu o Floresta com placar magro no Estádio Presidente Vargas. Bareiro marcou, de pênalti, o único gol da partida desta terça-feira (26), em jogo da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A equipe segue sem ser derrotada e sem sofrer gols na competição. O técnico Thiago Carpini reconheceu as dificuldades impostas pelo adversário em campo, explicou variações e destacou o empenho dos jogadores.

“Valorizar o meu time, a minha equipe, o quanto eles correram e buscaram. Tiveram os erros. Não foi dos nossos melhores jogos no segundo tempo. Acho que deixamos um jogo muito aberto. Quando a gente teve oportunidade no primeiro tempo, não fizemos. Isso tornaria o jogo mais tranquilo. Mas não faltou luta, não faltou entrega, e os ajustes que são necessários vão ocorrer durante a temporada”, afirmou o treinador em coletiva de imprensa após a partida.

“A questão dos três zagueiros dá muitas variáveis. Às vezes um sistema, quando você olha, parece uma situação defensiva. Mas a gente consegue dar mais liberdade para jogadores como o Mailton, que é mais um ala do que um lateral. No lado esquerdo, ainda não temos um lateral para fazer uma linha de quatro. Foi o Crispim para fazer a lateral, mas também em situações como ala. O melhor momento dele no Fortaleza foi nessa função. Então, a gente tem que tentar usar tudo que nós temos de melhor nesse momento”, explicou.

O time volta a campo no sábado (31), quando enfrenta o Iguatu também no PV. As equipes se enfrentam a partir das 16h30 (de Brasília), em jogo da segunda fase do estadual. Com o resultado, a equipe lidera o Grupo C com 3 pontos. O técnico destacou o empenho do grupo diante do Verdão da Vila.

“Daquilo que se propôs diante do Floresta, eles fizeram muito bem feito. Marcaram muito. É um time muito competitivo, forte fisicamente, parte defensiva muito organizada. Nos ofereceu muita dificuldade. Sem dúvida, acho que foi o maior sparring que nós tivemos na temporada até então”, finalizou.