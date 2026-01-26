Análise: Em jogo que precisava mostrar alguma evolução, apatia do Fortaleza preocupa

O Fortaleza entrou em campo nesta segunda-feira (26), para seu 5º jogo na temporada. Era a estreia da 2ª Fase do Campeonato Cearense, contra o Floresta no PV.

A equipe de Thiago Carpini venceu, por 1x0, gol de pênalti de Bareiro aos 20 do 1º tempo, mas mostrou pouco, muito pouco. No 5º jogo da temporada já era pra equipe mostrar alguma evolução, mas ela foi apática.

Claro que a oscilação neste início de temporada é normal, mas o Fortaleza exagerou na dose nesta segunda-feira.

Ainda que Carpini tenha que improvisar na lateral-esquerda e as peças de reposição ao longo do jogo não ajudem a dar ofensividade e velocidade ao time, o Leão atuou muito mal.

Legenda: O Fortaleza não conseguiu pressionar o Floresta e com volume de jogo bem abaixo, venceu por placar magro Foto: KID JUNIOR / SVM

Contra uma equipe que limitou-se a se defender e praticamente não atacar, o Fortaleza deixou o jogo morno demais e não pressionou. Fez 1x0 de pênalti de Bareiro aos 20 minutos e parou por aí.

O goleiro do Floresta, Jefferson não fez nenhuma defesa no jogo, para ter uma noção do volume ofensivo praticamente nulo do Leão. Faltou agressividade.

A ausência de Pierre no meio não justifica a apatia, por mais que ele dê mais opções de chegada que Rodrigo.

Exceto por Maílton que tentava finalizar e entrar em velocidade na direita, a equipe não conseguiu produzir.

Nem Moisés conseguiu ser efeito pela ponta esquerda, criando apenas uma chance de gol, em chute cruzado que foi pra fora.

Assim, sem ofensividade e agressividade, o time deixou tempo passar na etapa final e ainda correu riscos em dois lances, em cabeçada errada de Diogo Mourão e cobrança de falta por cima de Eliandro.

Mudanças sem efeito

Carpini tentou mudar a equipe na etapa final, mas as opções não são a mais promissoras: Ronald, Prior e Kayke não conseguiram alterar o andamento da partida. Faltam pontas agressivos, jogadores que finalizem mais.

Precisa jogar mais...

Claro que o Fortaleza estará nas semifinais do Estadual - passam dois em um triangular - e reforços chegarão. Mas a equipe tinha que estar jogando mais no 5º jogo da temporada. Mesmo contra Ferroviário, Quixadá, Maracanã e Horizonte, foram apenas lampejos de bom futebol.

Um time que tem Mailton, Crispim, Moisés, Pochettino, Bareiro precisa criar mais e ter mais volume, mais agressividade.

É aguardar a partida contra o Iguatu, que promete ser mais difícil, e claro, o Clássico-Rei com o Ceará no dia 8 para o grande teste até então da temporada.