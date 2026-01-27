Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:46)
Jogada
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (27)

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 12h | Al Ahly x Wadi Degla | Link Sport Club Podcast

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Werder Bremen x Hoffenheim | OneFootball
  • 16h30 | St. Pauli x RB Leipzig | OneFootball

COPA DA ITÁLIA

  • 17h | Fiorentina x Como | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 17h | Doncaster x Leyton Orient | Disney+

CAMPEONATO CARIOCA

  • 17h | Maricá x Sampaio Corrêa-RJ | Premiere

CAMPEONATO CAPIXABA

  • 21h | Desportiva Ferroviária x Rio Branco ES | TV Brasil e TVE ES

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 22h15 | Atlético Tucumán x Central Córdoba | Disney+
