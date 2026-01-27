Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (27)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (27)
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 12h | Al Ahly x Wadi Degla | Link Sport Club Podcast
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Werder Bremen x Hoffenheim | OneFootball
- 16h30 | St. Pauli x RB Leipzig | OneFootball
COPA DA ITÁLIA
- 17h | Fiorentina x Como | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 17h | Doncaster x Leyton Orient | Disney+
CAMPEONATO CARIOCA
- 17h | Maricá x Sampaio Corrêa-RJ | Premiere
CAMPEONATO CAPIXABA
- 21h | Desportiva Ferroviária x Rio Branco ES | TV Brasil e TVE ES
CAMPEONATO ARGENTINO
- 22h15 | Atlético Tucumán x Central Córdoba | Disney+
