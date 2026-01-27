Diário do Nordeste
Primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

A competição terá início logo no mês de janeiro, por conta de mudanças no calendário da CBF

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28)
Foto: Adriano Fontes/Flamengo

A bola vai rolar na Série A do Brasileirão 2026 nesta quarta-feira (28), para a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Diferente de temporadas anteriores, a competição terá início logo no mês de janeiro, por conta de mudanças no calendário da CBF.

Oito partidas serão disputadas na quarta-feira, com destaque para Atlético-MG x Palmeiras, na Arena MRV, e São Paulo x Flamengo, no Morumbis. Na quinta-feira (29), o destaque fica para Botafogo x Cruzeiro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

JOGOS DA 1ª RODADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

QUARTA-FEIRA (28)

  • 19h | Atlético-MG x Palmeiras | Sportv e Premiere
  • 19h | Internacional x Athletico-PR | Premiere
  • 19h | Coritiba x RB Bragantino | Premiere
  • 19h | Vitória x Remo | Premiere
  • 19h30 | Fluminense x Grêmio | Record, CazéTV e Premiere
  • 20h | Corinthians x Bahia | Premiere
  • 20h | Chapecoense x Santos | Premiere
  • 21h30 | São Paulo x Flamengo | Globo, Premiere e ge tv

QUINTA-FEIRA (29)

  • 20h | Mirassol x Vasco | Premiere
  • 21h30 | Botafogo x Cruzeiro | Amazon Prime Video

As novidades na primeira divisão do Campeonato Brasileiro são o Athletico-PR, o Coritiba, o Remo e a Chapecoense, que conquistaram o acesso na Série B do ano passado. Os demais 16 times são remanescentes da temporada 2025.

