Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Deyverson é anunciado pela LDU e deixa o Fortaleza de graça; veja detalhes

Atacante rescindiu contrato com o Leão, ficou livre no mercado e assinou com o clube equatoriano para a temporada 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Deyverson é anunciado pela LDU e deixa o Fortaleza de graça
Foto: Reprodução/LDU

O centroavante Deyverson foi anunciado oficialmente pela LDU, do Equador, como o novo reforço para a temporada 2026. O jogador acertou sua rescisão de contrato com o Fortaleza e ficou livre no mercado para assinar com a nova equipe.

Nas redes sociais, a LDU publicou vídeos curiosos para confirmar a chegada de Deyverson ao time equatoriano. Quem também se pronunciou foi o próprio Fortaleza, que confirmou a rescisão de contrato com o atacante de 34 anos.

O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual com o atacante Deyverson. O jogador chegou ao Leão na temporada passada, atuou em 38 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência entre as disputas do Brasileirão, Libertadores, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Tricolor do Pici deseja sucesso ao atacante no seu próximo desafio.
Fortaleza
Sobre saída de Deyverson

Deyverson tem 34 anos e estava no Fortaleza desde a temporada 2025. Ele alternou momentos como titular e reserva da equipe, mas não permanecerá no clube cearense principalmente por conta dos altos salários.

Fechado com a LDU, Deyverson terá sua primeira experiência em outro país da América do Sul. Não será, porém, sua primeira chance fora do futebol brasileiro, já que o atacante já atuou no futebol europeu, em países como a Espanha e Portugal.

Assuntos Relacionados
Deyverson é anunciado pela LDU e deixa o Fortaleza de graça

Jogada

Deyverson é anunciado pela LDU e deixa o Fortaleza de graça; veja detalhes

Atacante rescindiu contrato com o Leão, ficou livre no mercado e assinou com o clube equatoriano para a temporada 2026

Daniel Farias Há 50 minutos
Montagem com fotos de Benevenuto e Deyverson

Jogada

Fortaleza anuncia rescisões de Benevenuto e Deyverson

O clube oficializou o encerramento dos vínculos dos atletas

Alexandre Mota Há 50 minutos
Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28)

Jogada

Primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

A competição terá início logo no mês de janeiro, por conta de mudanças no calendário da CBF

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem de fotos de Lucca, do Ceará, e Bareiro, do Fortaleza

Jogada

Após maratona, Ceará e Fortaleza não jogam no meio de semana; veja próximas partidas

Vovô e Leão ganham folga no calendário após sequência intensa e voltam a campo no fim de semana pelo Cearense

Daniel Farias Há 2 horas
Kauan em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta empréstimo de volante Kauan ao Athletic-MG

O atleta de 20 anos tem contrato com o Leão até maio de 2028

Alexandre Mota Há 2 horas
Foto de Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas