Deyverson é anunciado pela LDU e deixa o Fortaleza de graça; veja detalhes

O centroavante Deyverson foi anunciado oficialmente pela LDU, do Equador, como o novo reforço para a temporada 2026. O jogador acertou sua rescisão de contrato com o Fortaleza e ficou livre no mercado para assinar com a nova equipe.

Nas redes sociais, a LDU publicou vídeos curiosos para confirmar a chegada de Deyverson ao time equatoriano. Quem também se pronunciou foi o próprio Fortaleza, que confirmou a rescisão de contrato com o atacante de 34 anos.

O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual com o atacante Deyverson. O jogador chegou ao Leão na temporada passada, atuou em 38 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência entre as disputas do Brasileirão, Libertadores, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Tricolor do Pici deseja sucesso ao atacante no seu próximo desafio. Fortaleza Sobre saída de Deyverson

Deyverson tem 34 anos e estava no Fortaleza desde a temporada 2025. Ele alternou momentos como titular e reserva da equipe, mas não permanecerá no clube cearense principalmente por conta dos altos salários.

Fechado com a LDU, Deyverson terá sua primeira experiência em outro país da América do Sul. Não será, porém, sua primeira chance fora do futebol brasileiro, já que o atacante já atuou no futebol europeu, em países como a Espanha e Portugal.