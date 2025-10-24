Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores
Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP

Um velho conhecido da torcida do Ceará fez sucesso nesta quinta-feira (23) na principal competição do futebol sul-americano. Tiago Nunes, ex-técnico do Vovô, comanda agora a LDU, que venceu o Palmeiras por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Jogando na altitude de Quito, no Equador, o Palmeiras sofreu três gols ainda no primeiro tempo. Gabriel Villamíl abriu o placar aos 16 minutos, Lisandro Alzugaray ampliou aos 27, de pênalti, e Gabriel Villamíl voltou a marcar aos 47, fechando a contagem.

Com o resultado, a LDU de Tiago Nunes construiu uma ampla vantagem na luta por uma vaga na final da Libertadores 2025. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

TIAGO NUNES, VELHO CONHECIDO DO CEARÁ

Tiago Nunes com boné na cabeça
Legenda: Tiago Nunes com a camisa do Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Tiago Nunes, de 45 anos, treinou o Ceará entre as temporadas 2021 e 2022. À frente do Vovô, ele somou 32 partidas. Após sair de Porangabuçu, passou por Sporting Cristal, do Peru, Botafogo, Universidad Católica, do Chile, e assumiu a LDU em 2025.

Assuntos Relacionados
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias Há 12 minutos
Foto de Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado

Jogada

Ceará viaja em voo fretado para enfrentar o Atlético-MG; veja desfalques e novidades

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 31 minutos

Jogada

Traipu/AL x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Vladimir Marques Há 37 minutos
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Al-Ittihad x Al-Hilal no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre duas forças do futebol da Arábia Saudita

Daniel Farias Há 42 minutos
Imagem do piloto holandês Max Verstappen

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP do México: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo

Daniel Farias Há 58 minutos
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Denis Shapovalov no ATP 500 da Basileia: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto das quartas de final da competição de tênis

Daniel Farias Há 1 hora