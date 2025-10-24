Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores
Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0
Um velho conhecido da torcida do Ceará fez sucesso nesta quinta-feira (23) na principal competição do futebol sul-americano. Tiago Nunes, ex-técnico do Vovô, comanda agora a LDU, que venceu o Palmeiras por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais da Libertadores.
Jogando na altitude de Quito, no Equador, o Palmeiras sofreu três gols ainda no primeiro tempo. Gabriel Villamíl abriu o placar aos 16 minutos, Lisandro Alzugaray ampliou aos 27, de pênalti, e Gabriel Villamíl voltou a marcar aos 47, fechando a contagem.
Com o resultado, a LDU de Tiago Nunes construiu uma ampla vantagem na luta por uma vaga na final da Libertadores 2025. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
TIAGO NUNES, VELHO CONHECIDO DO CEARÁ
Tiago Nunes, de 45 anos, treinou o Ceará entre as temporadas 2021 e 2022. À frente do Vovô, ele somou 32 partidas. Após sair de Porangabuçu, passou por Sporting Cristal, do Peru, Botafogo, Universidad Católica, do Chile, e assumiu a LDU em 2025.