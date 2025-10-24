Diário do Nordeste
Ceará viaja em voo fretado para enfrentar o Atlético-MG; veja desfalques e novidades

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
Jogada
Legenda: Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

A delegação do Ceará viaja no início da tarde desta sexta-feira (24) com destino a Belo Horizonte (MG), onde o Vovô enfrenta o Atlético-MG neste sábado (25), pela Série A do Brasileirão 2025. Para esta partida, Léo Condé tem desfalques e dúvidas.

O meio-campista Lourenço e o atacante Pedro Henrique completaram a série de três cartões amarelos, na partida contra o Botafogo, e por isso são desfalques certos contra o Atlético-MG. Eles não seguirão viagem com o restante da delegação.

Foto de Aylon, jogador do Ceará, durante embarque no aeroporto
Legenda: Aylon, jogador do Ceará, durante embarque no aeroporto
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

As dúvidas ficam por conta do zagueiro Marcos Victor e do meio-campista Dieguinho, desfalques nas últimas partidas por conta de lesão. No momento do embarque, será possível descobrir se a dupla está recuperada e liberada para o jogo deste sábado.

Após perder para o Botafogo em casa, o Ceará viu a sua distância para a zona de rebaixamento cair para quatro pontos, o que torna o jogo contra o Atlético-MG ainda mais importante. O Vovô é o 13º colocado, com 35 pontos, enquanto o Galo está em 15º, com 33.

