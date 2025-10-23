Diário do Nordeste
Haroldo Martins sobre permanência do Ceará na Série A: 'Esperamos conquistar o mais rápido possível'

O CEO de futebol do Ceará também comentou sobre o Vozão no Campeonato Cearense de 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
Jogada
Legenda: Haroldo Martins é o CEO de futebol do Ceará
Foto: KID JUNIOR / SVM

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre a luta do clube pela permanência da Série A, restando 10 rodadas para o fim da competição. O Vozão é o 13º da Série A com 35 pontos, tem 4 pontos de vantagem para o 1º time do Z4.

Haroldo demonstrou confiança na conquista do objetivo, mas entendendo a dificuldade nos 10 jogos finais. O Vovô precisa de pelo menos 3 vitórias para permanência.

"São 10 jogos pela frente, a gente vem até aqui em um campeonato com boa regularidade. A gente espera o mais rapido possível conquistar a pontuação que defina a nossa permanência. E a partir dai buscar outros objetivos. A gente tem sido claro desde o início que o primeiro objetivo é a permanencia, não tem como ser diferente, é o primeiro ano de volta da Série A. Se confirmado, e se Deus quiser vai acontecer, vamos buscar outros objetivos. Mas até lá, muita luta, entrega, para atingir a pontuação nestes 10 jogos que faltam. E a luta é árdua", disse ele.

Sobre a fórmula e os grupos definidos do Campeonato Cearense de 2026, Haroldo falou da importância do certame. Em 2026, o Vovô busca o tricampeonato.

"O Campeonato Cearense é a matriz de desenvolvimento do futebol cearense. É importante. O clube dá a importância que o Campeonato Cearense merece. A gente vem de um bi-campeonato, esperamos conquistar um tri-campeonato. Faz tempo que o clube não conquista e vamos em busca disso. Depois de alguns anos que ficamos sem conquistar, é importante manter essa hegemonia". 

 

