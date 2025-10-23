Matemática do Ceará nas 10 últimas rodadas da Série A; confira sequência e pontuação

O Ceará Sporting Club tem apenas 10 jogos para resolver a situação da temporada de 2025. O Diário do Nordeste explica a matemática alvinegra para definir os rumos e projetar o ano de 2026.

Tabela de classificação

No momento, o Vovô é o 13º, com 35 pontos. No momento, a distância para o G-8 e para a zona de rebaixamento é a mesma: quatro pontos. O Vasco é o 8º, com 39, e o Vitória-BA é o 17º, com 31.

O sinal de alerta foi ligado pela queda de rendimento nas rodadas finais. Na 27ª rodada, o time alvinegro apareceu na 10ª colocação. Depois, caiu pela tabela de classificação e correu os riscos.

Até o fim da competição nacional, encara: Atlético-MG (F), Fluminense (F), Fluminense (C), Fortaleza (C), Corinthians (F), Internacional (C), Mirassol (F), Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (C).

Legenda: O Ceará é o 13º colocado da Série A de 2025 restando 10 jogos para o fim da competição Foto: reprodução / SrGoool

Pontuação do rebaixamento

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para escapar do rebaixamento é 44 pontos. A marca oferece 7,7% de chance de queda.

Para isso, a equipe precisa ganhar mais nove pontos. Logo, deve conquistar mais três vitórias. A meta interna da equipe, inclusive, é atingir 45 inicialmente, que é a média histórica da permanência.

45 pontos (1,9% chance de queda): + 3 vitórias e 1 empate

44 pontos (7,7% chance de queda): + 3 vitórias

43 pontos (21,4% chance de queda): + 2 vitórias e 2 empates

42 pontos (42,8% chance de queda): + 2 vitórias e 1 empates

Legenda: O Ceará precisa de mais três vitórias para garantir a permanência na Série A Foto: Kid Júnior / SVM

Pontuação para Copa Sul-Americana

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Sul-Americana é de 48 pontos. A marca oferece 81,6% de chance de vaga.

Assim, a equipe precisa ganhar mais 13 pontos. Logo, deve conquistar quatro vitórias e um empate. Na avaliação da gestão, esse é um objetivo palpável até o fim do Brasileirão. Hoje, a vaga é oferecida até o 12º colocado, mas pode aumentar até o 14º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sula (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

49 pontos (94,5% chance de vaga): + 4 vitórias e 2 empate

48 pontos (81,6% chance de vaga): + 4 vitórias e 1 empate

47 pontos (57,8% chance de vaga): + 4 vitórias

46 pontos (30,5% chance de vaga): + 3 vitórias e 2 empates

Legenda: O Ceará está próximo de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026 Foto: Kid Júnior / SVM

Pontuação para Libertadores

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Libertadores é de 58 pontos. A marca oferece 85,5% de chance de vaga.

Assim, a equipe precisa ganhar mais 23 pontos. Logo, deve conquistar sete vitórias e dois empates. No aspecto histórico, esse seria um objetivo inédito até o fim do Brasileirão. Hoje, a vaga é oferecida até o 6º colocado, mas pode aumentar até o 9º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sul-Americana (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

59 pontos (93,2% chance de vaga): + 8 vitórias

58 pontos (85,5% chance de vaga): + 7 vitórias e 2 empate

57 pontos (73,2% chance de vaga): + 7 vitórias e 1 empate

56 pontos (56,7% chance de vaga): + 7 vitórias

Legenda: O Ceará também tem chance de vaga na Libertadores de 2026, apesar de mais difícil Foto: Ismael Soares / SVM

Jogos do Ceará até o fim da Série A de 2025