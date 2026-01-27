Diário do Nordeste
Fortaleza acerta empréstimo de volante Kauan ao Athletic-MG

O atleta de 20 anos tem contrato com o Leão até maio de 2028

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:14)
Jogada
Legenda: Kauan foi titular na vitória do Fortaleza contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Kauan Rodrigues ao Athletic-MG, que disputa a Série B. A informação foi divulgada pelo portal Futebol Cearense e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com 20 anos, tem contrato com o clube cearense até maio de 2028. Sem espaço no profissional, também foi emprestado em 2025, quando defendeu o Atlético-GO durante a sequência da 2ª divisão.

Em processo de reformulação do elenco, parte da torcida tinha expectativa de mais minutos para o jovem, que foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-20 na última temporada. Assim, se apresentou ao time comandado por Thiago Carpini e até foi titular na vitória contra o Horizonte.

A chegada ao Pici foi durante 2023, sendo adquirido junto ao Goiás por R$ 2,4 milhões. Ao todo, sem contar a passagem pelas categorias de base, acumulou 23 partidas e um gol com a camisa leonina.

