Fortaleza anuncia rescisões de Benevenuto e Deyverson

A diretoria do Fortaleza comunicou, nesta terça-feira (27), as rescisões contratuais do zagueiro Marcelo Benevenuto e do atacante Deyverson. Os atletas ainda tinham contrato com o clube cearense, mas acertaram o encerramento do vínculo, ficando livre para fechar com novas equipes sem custos.

Nas movimentações de mercado, Benevenuto fechou com o Sport, enquanto Deyverson foi anunciado pela LDU, do Equador. A dupla tinha vínculo até dezembro de 2026, mas não estava nos planos do técnico Thiago Carpini e também não se adequava às condições financeiras no momento.

Com o rebaixamento à Série B de 2026, a gestão tricolor iniciou um processo de reformulação do elenco, o que incluiu 16 saídas do plantel neste início do ano. Assim, segue em busca de reforços e já anunciou quatro: o zagueiro Luan Freitas, o lateral-direito Mailton e os volantes Ryan e Ronald.

Saídas sem brilho

Benevenuto chegou ao Pici em 2021, sendo adquirido junto ao Botafogo por R$ 4,5 milhões. No período, somou 140 jogos, com cinco gols e duas assistências, participando então de quatro títulos: tricampeonato cearense (2021, 2022 e 2023), além de um título da Copa do Nordeste (2022). Após período de maior destaque, perdeu espaço e acumulou empréstimos para o Coritiba e o Criciúma.

Em 2025, quando estava emprestado ao time catarinense, teve o retorno solicitado pelo departamento de futebol para auxiliar na campanha do fim da Série A, mas não entrou em campo. No recorte, sofreu uma lesão muscular e não se recuperou à tempo. Em 2026, optou pela saída do time.

Já Deyverson custou cerca de R$ 7 milhões aos cofres tricolores, comprado do Atlético-MG. Mais experiente, chegou como uma das principais contratações de 2026, mas pouco contribuiu. No geral, foram nove tentos e uma assistência em 37 partidas. Ao longo do ano, foi até afastado do elenco por conta de reações e comportamentos sob o comando do então treinador português Renato Paiva.