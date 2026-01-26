Veja quem Ceará e Fortaleza podem pegar na estreia da Copa do Brasil
CBF define potes da 2ª Fase e prováveis adversários de Vovô e Leão
Ceará e Fortaleza só entram na 2ª Fase da Copa do Brasil por suas colocações no ranking da CBF. E a entidade definiu os potes do sorteio da 2ª Fase, que acontecerá na quarta-feira (28), às 15 horas.
Serão 88 times, divididos em 8 potes com 11 times. Vovô e Leão estão no Pote A, com outros 9 clubes. Os times do Pote A enfrentarão os do Pote H, que virão dos confrontos da 1ª Fase. A 2º Fase será disputada em jogo único.
A 2ª Fase terá jogos nos dias 25 e 26/2 e 4 e 5/3.
Vovô e Leão no Pote A
Fortaleza, Ceará estão no Pote A com Sport, Goiás, Juventude, Atlético-GO, América-MG, Cuiabá, CRB, Vila Nova e Operário-PR.
Adversários virão do Pote H
Vencedor de Gama-DF x Monte Roraima
Vencedor de Galvez-AC x Guaporé-RO
Vencedor de Velo Clube-SP x Vasco-AC
Vencedor de Primavera-SP x Araguaína-RO;
Vencedor de Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES;
Vencedor de Betim-MG x Piauí
Vencedor de Tirol-CE x América de Propriá-SE;
Vencedor de Santa Catarina x IAPE-MA;
Vencedor de Porto-BA x Serra Branca-PB;
Vencedor de Maguary-PE x Laguna-RN;
Vencedor de Bragantino-PA x Primavera-MT.