Veja quem Ceará e Fortaleza podem pegar na estreia da Copa do Brasil

Ceará e Fortaleza só entram na 2ª Fase da Copa do Brasil por suas colocações no ranking da CBF. E a entidade definiu os potes do sorteio da 2ª Fase, que acontecerá na quarta-feira (28), às 15 horas.

Serão 88 times, divididos em 8 potes com 11 times. Vovô e Leão estão no Pote A, com outros 9 clubes. Os times do Pote A enfrentarão os do Pote H, que virão dos confrontos da 1ª Fase. A 2º Fase será disputada em jogo único.

A 2ª Fase terá jogos nos dias 25 e 26/2 e 4 e 5/3.

Vovô e Leão no Pote A

Fortaleza, Ceará estão no Pote A com Sport, Goiás, Juventude, Atlético-GO, América-MG, Cuiabá, CRB, Vila Nova e Operário-PR.

Adversários virão do Pote H

Vencedor de Gama-DF x Monte Roraima

Vencedor de Galvez-AC x Guaporé-RO

Vencedor de Velo Clube-SP x Vasco-AC

Vencedor de Primavera-SP x Araguaína-RO;

Vencedor de Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES;

Vencedor de Betim-MG x Piauí

Vencedor de Tirol-CE x América de Propriá-SE;

Vencedor de Santa Catarina x IAPE-MA;

Vencedor de Porto-BA x Serra Branca-PB;

Vencedor de Maguary-PE x Laguna-RN;

Vencedor de Bragantino-PA x Primavera-MT.