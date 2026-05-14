Veja quem o Fortaleza pode enfrentar nas Oitavas de Final da Copa do Brasil
Tricolor de Aço está entre os 16 melhores da competição nacional
O Fortaleza está entre os 16 melhores da Copa do Brasil ao eliminar o CRB na 5ª Fase. Agora, o Tricolor de Aço espera o sorteio das Oitavas de Final para conhecer seu adversário.
Nas Oitavas, os jogos continuam sendo de ida e volta. As datas reservadas para a próxima fase são 1 e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).
Regulamento
De acordo com o Regulamento Específico da Competição (REC), no Art. 18 explica que qualquer clube pode enfrentar o outro.
"Os mandos de campo e os confrontos da 6ª Fase serão conhecidos através de sorteio onde os 16 (dezesseis) clubes poderão se enfrentar".
Ou seja, o sorteio não tem travas ou potes. Assim, o Leão pode enfrentar qualquer um dos 15 que avançaram.
São 14 clubes de Série A como possíveis adversários do Leão, e um de Série B, o Juventude, que surpreendeu o São Paulo.
Possíveis adversários
Atlético-MG
Cruzeiro
Athletico-PR
Flamengo ou Vitória (Jogo de volta ainda em andamento)
Grêmio
Vasco
Remo
Chapecoense
Mirassol
Corinthians
Fluminense
Palmeiras
Internacional
Santos
Juventude