Restando um mês para a lista, veja convocação do Brasil para Copa do Mundo

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada em 18 de maio. O técnico italiano Carlo Ancelotti vai chamar 26 atletas, que também serão utilizados nos amistosos contra Panamá e Egito. Os respectivos jogos serão os últimos antes do início do Mundial, em julho. Restando exatamente um mês para o anúncio, o Diário do Nordeste lista quem já tem vaga garantida e os nomes que buscam a confirmação.

No momento, a expectativa é de que 85% da lista esteja definida. A atual comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvidas para a competição, principalmente no lado ofensivo. Nesse caso, a tendência é que 22 atletas estão no Mundial, restando apenas quatro vagas em aberto.

A coluna indica uma possível convocação final para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. É fato que o desempenho dos selecionáveis nesse intervalo de um mês tem impacto. Além disso, a Seleção pode sofrer novas baixas por lesão, como ocorreu com Rodrygo, do Real Madrid. O confronto com o Panamá será em 31 de maio, no Maracanã, enquanto o duelo com o Egito é em 6 de junho, nos EUA.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

Vagas em aberto

Legenda: O atacante Endrick busca um espaço na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A principal dúvida é o atacante Neymar, do Santos. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, o atleta de 34 anos divide opiniões entre os torcedores e ainda não foi descartado por Ancelotti, que sempre reforça a parte física como questio para a convocação. Vale ressaltar que o técnico, desde que chegou na equipe canarinha, nunca convocou o jogador. O setor também tem outros três nomes que lutam por vagas e atuam no futebol europeu, atravessando até momentos melhores: João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon) e Igor Thiago (Brentford).

Além do ataque, o técnico italiano também avalia a quantidade de jogadores para cada posição. Com quatro zagueiros confirmados, tem espaço para mais um, que pode ser Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) ou Alexsandro (Lille).

Por fim, a questão é a quantidade de peças para cada posição. O Brasil tem atuado com quatro atacantes em uma formação próxima do 4-2-4 ou 4-2-3-1. Deste modo, os meio-campistas são volantes, e cinco despontam na frente. No entanto, Ancelotti pode diminuir um atacante e chamar um meia para um momento específico da partida, e alguns surgem como alternativa, a exemplo do meia Lucas Paquetá, do Flamengo.

Jogadores do Brasil confirmados na Copa do Mundo (restam 4 vagas)

Goleiros (3)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Bento (Al-Nassr)

Lateral direito (2)

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Zagueiros (4)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Lateral esquerdo (2)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Meio-campistas (5)

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Andrey (Chelsea)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Atacantes (6)