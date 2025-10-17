Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Isabel Veloso é internada para transplante de medula óssea em Curitiba

A influenciadora fará o procedimento no dia 24 de outubro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:23)
Zoeira
Isabel Veloso compartilhou a notícia da internação nas redes sociais.
Legenda: Isabel Veloso compartilhou a notícia da internação nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, foi internada nesta sexta-feira (17) no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), para dar início ao processo de transplante de medula óssea. Nas redes sociais, ela compartilhou o momento com seus seguidores e demonstrou esperança diante da nova etapa do tratamento contra o câncer.

“Chegou o dia do internamento! Que Deus abençoe toda minha internação e meu transplante”, escreveu Isabel em uma publicação no Instagram.

Antes de seguir para o hospital, a jovem explicou em vídeos que, apesar da internação nesta sexta, o transplante em si será realizado apenas no dia 24 de outubro.

“Pessoal, estou esperando o Uber para ir para o hospital e, gente, não vou fazer o meu transplante hoje. Meu transplante vai ser só dia 24 de outubro. Hoje vou internar para pôr um cateter.  Vou começar as quimioterapias agora, o preparatório, a radioterapia, e depois vou fazer o transplante”, disse.

Ela detalhou ainda que o novo cateter é necessário para suportar as transfusões. “Eu já tenho um cateter, mas o que eu tenho não suporta a transfusão. Então, eu preciso colocar mais um e é através dele que vou fazer o transplante”, completou.

Doador de medula óssea

Recentemente, Isabel revelou que seu pai será o doador da medula, após apresentar 50% de compatibilidade com ela. “O doador estava entre meu pai e minha irmã, porque eles são 50% compatíveis comigo. Então, ia ser um deles e foi escolhido o meu pai por ser homem. Eles têm preferência em homem por não terem o hormônio da gestação ali que a mulher tem”, explicou.

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Dois anos depois, recebeu a notícia de que a doença era incurável e decidiu interromper o tratamento. Em outubro de 2024, porém, retomou a luta contra o câncer após descobrir a volta do linfoma durante a gestação.

Com 28 semanas de gravidez, Isabel compartilhou que a doença havia se espalhado para os pulmões. Após dar à luz o pequeno Arthur, hoje com 10 meses, ela iniciou uma nova fase no tratamento oncológico, que agora chega a um dos momentos mais decisivos: o transplante de medula.

