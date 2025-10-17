Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave

Atriz passou por uma cirurgia de emergência nessa quinta-feira (16)

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 14:20)
Zoeira
Imagem da atriz francesa Brigitte Bardot que está internada aos 91 anos
Legenda: Mais detalhes acerca da saúde da atriz ainda não foram revelados.
Foto: Eric Fererberg / AFP.

Símbolo de beleza e controvérsia, a atriz francesa Brigitte Bardot, de 91 de anos, foi levada para a emergência de um hospital em Toulon, na França. Segundo informações divulgadas pela imprensa europeia nesta sexta-feira (17), a atriz passou por uma cirurgia emergencial. A causa não foi detalhada.

Bardot foi hospitalizada há três semanas. Segundo fontes próximas, ela estava em casa, em Saint-Tropez, quando passou mal e precisou ser transferida para uma emergência. As informações são do jornal Nice-Matin.

A atriz já passou por internação em 2023, aos 88 anos, por problemas respiratórios.

Médicos detalharam que o estado de saúde da atriz é preocupante e ela deve permanecer internada sob observação médica por mais algumas semanas. Representantes da atriz ainda não se posicionaram publicamente, conforme o Daily Mail.

Ascensão e estrelado de um ícone mundial

Conhecida como “a mulher que inventou Saint-Tropez”, Brigitte Bardot nasceu em Paris, no dia 28 de setembro de 1934. Iniciou a carreira de modelo adolescente e aos 15 anos já estampava capas de revista como Elle. Formou-se em balé clássico no Conservatório Nacional de Música e Dança antes de ser descoberta pelo cinema.

O clássico francês "A Garota do Biquíni" foi a estreia de Brigitte nas telas, mas foi somente em 1956, quatro anos após o primeiro filme, que a atriz conquistou fama mundial com o longa "E Deus Criou a Mulher". 

Na época, o filme repleto de sensualidade e ousadia foi censurado em Hollywood. O diretor da obra, Roger Vadim, era marido de Brigitte e ajudou a construir a imagem pública da atriz.

A personagem no filme, Juliette, era uma jovem que desafiava a moral da época. A cena de dança "mambo" do filme tornou-se um ícone cultural e solidificou Brigitte como um dos sex symbols mais famosos da história.

A francesa abandonou o cinema em 1973, aos 39 anos. "Deixo o cinema antes que o cinema me deixe", afirmou em entrevista na época. Depois de se aposentar, passou a de dedicar ao ativismo pelos direitos dos animais, criando a Fundação Brigitte Bardot, que luta contra o abuso e exploração dos animais. 

Atriz francesa Brigitte Bardot
Legenda: Atriz francesa Brigitte Bardot fez o filme "E Deus Criou a Mulher" (1956).
Foto: Reprodução

Brigitte no Brasil 

Em 1964, quando a atriz já era reconhecida mundialmente, veio ao Brasil em busca de um refúgio da mídia. O paraíso escolhido foi a praia de Búzios, no Rio de Janeiro.

Assim como ocorreu em Saint-Tropez, a estadia de Bardot em Búzios colocou o vilarejo no mapa dos destinos mais desejados. Até hoje, uma estátua de bronze em tamanho real de Brigitte decora a orla da Praia da Armação. Uma das principais avenidas de Búzios foi batizada em sua homenagem como a "Orla Bardot".

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

