Mulher deve ser indenizada após rato morder o pé dela em motel em Belo Horizonte

O que deveria ter sido uma noite de amor em um motel se transformou em um pesadelo quando uma mulher teve o dedo do pé mordido por um rato. O caso foi em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Pelo transtorno, o estabelecimento terá que pagar indenização de R$ 2 mil à cliente.

De acordo com informações do G1, a mulher teria ido ao local comemorar um ano de relacionamento com o namorado, em janeiro do ano passado. Os dois estavam dormindo quando, por volta de 1h, uma sensação de “queimação” tomou conta do pé da vítima.

Ao acender a luz do quarto para descobrir o que estava causando o incômodo, o casal foi surpreendido: um rato estava na parede do cômodo, e o dedo da mulher estava sangrando.

Com medo de que a vítima contraísse alguma doença comumente transmitida pelo animal, como leptospirose e hantavírus, os dois foram às pressas para uma unidade de saúde, onde a mulher recebeu atendimento médico.

INDENIZAÇÃO

Sentindo-se lesada, a mulher decidiu mover um processo contra o motel, localizado no bairro Engenho Nogueira. Na ação, a defesa da vítima reforçou os momentos de tensão que viveu, preocupada em ter adquirido alguma enfermidade.

Para se defender, o estabelecimento alegou que não era possível comprovar que o casal esteve no motel naquela noite. O argumento, no entanto, foi refutado depois que a mulher apresentou conversas que teve com o local, via aplicativo de mensagem. No contato, a equipe do motel não cobra a pernoite aos clientes devido ao incidente com o animal.

Além disso, a defesa da vítima ainda apresentou uma foto do animal no quarto, registrada pelo casal antes de deixarem o cômodo.

Com as provas, a Justiça decidiu que o estabelecimento deve pagar indenização de R$ 2 mil por danos morais à mulher.