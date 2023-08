Mulher que customizou tornozeleira eletrônica e divulgou vídeo no TikTok é novamente presa em SP

Uma mulher teve a prisão domiciliar revogada, em São Paulo, após publicar vídeos customizando a tornozeleira eletrônica.

Camila Fogaça viralizou nas redes sociais após compartilhar em seu perfil no TikTok um vídeo decorando o equipamento com pedrinhas coloridas. Ela ainda divulgou que retirava as decorações antes dos compromissos judiciais e das manutenções do equipamento.

A 1ª Vara Criminal de Avaré determinou, a pedido da Promotoria de Justiça do município, a volta à prisão de Camila. Ela havia sido presa por tráfico de drogas.

Camila passou por audiência de custódia nesta terça-feira (1º) e deve ser transferida para a Penitenciária de Pirajuí, onde cumpria pena anteriormente.

A advogada da mulher, Laila Estefania Mendes, afirmou, em nota, que Camila nunca faltou os compromissos judiciais e sempre cumpriu as determinações.

"Em nenhum momento, ela danificou o aparelho. Também não quis zombar do Poder Judiciário. Foi uma forma de auferir alguma renda, uma vez que não tem como trabalhar por causa da prisão domiciliar”, diz a defesa.

Repercussão nas redes sociais

Os enfeites na tornozeleira de Camila geraram grande repercussão nas redes sociais. Os vídeos sobre o assunto tiveram dezenas de milhares de visualizações.

A Promotoria de Justiça de Avaré pediu ainda que o TikTok seja acionado para retirada imediata dos vídeos divulgados pela mulher, sob pena de multa diária de dez mil reais e apuração do crime de desobediência.

O órgão entendeu que a ré cometeu uma conduta proibida, ao violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça.