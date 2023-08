Jovem de 16 anos quase fica cega por sinusite bacteriana; entenda doença e sintomas

A adolescente Gabrielle Monteiro Sousa, de 16 anos, quase perdeu a visão em decorrência de uma sinusite bacteriana mal curada. Por meio das redes sociais, a menina compartilhou detalhes do caso e faz um alerta sobre os riscos de negligenciar o tratamento correto da doença.

Segundo Gabrielle, seu olho apresentou um inchaço há cerca de três meses, mas não suspeitava que poderia ser um sintoma da infecção bacteriana. Ela foi ao hospital realizar uma tomografia, que indicou a presença de uma massa empurrando seu olho para fora da órbita. A adolescente segue internada desde então. As informações são do portal Metrópoles.

A princípio, os médicos desconfiavam que um osso pudesse estar crescendo e empurrando o olho da jovem e indicaram uma cirurgia para cortar parte desse "osso". Para a surpresa dos profissionais, durante o procedimento, descobriram uma grave infecção bacteriana.

“A bactéria estava quase chegando no meu cérebro. Tudo isso por causa de uma sinusite mal curada”, afirmou Gabrielle.

Apesar de crises frequentes de sinusite, a adolescente não desconfiava que o problema poderia levar até a uma meningite ou perda de visão.

"Foi assustador. Os médicos disseram que, se não retirasse o excesso da bactéria, ela poderia chegar às membranas do cérebro e causar meningite. Graças a Deus descobrimos a tempo e retiramos boa parte do que estava ‘comido’. A situação estava bem feia”, relembrou a jovem.

De acordo com a publicação, Gabrielle passou por uma cirurgia para retirar parte do osso afetado pela bactéria e por uma drenagem no seio da face para eliminar a secreção acumulada no local. A adolescente segue no hospital para tratamento com antibióticos. Ela ainda terá de passar por mais uma cirurgia de drenagem.

Sintomas da sinusite

A sinusite bacteriana é uma forma comum de sinusite que pode ser causada pela proliferação de bactérias nas cavidades nasais e nos seios paranasais.

Os sintomas incluem dor facial, dor de cabeça, congestão nasal, secreção nasal amarelada ou esverdeada, dor de dente, febre e mau hálito.

O diagnóstico é baseado na presença de sintomas de sinusite que duram mais de 10 dias e não melhoram com o tratamento em casa, enquanto o tratamento inclui o uso de antibióticos para eliminar a infecção bacteriana subjacente, além de descongestionantes, corticosteroides nasais, analgésicos e lavagens nasais. A cirurgia pode ser necessária em casos graves ou recorrentes.