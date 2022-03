Jovem perde metade do crânio após quadro grave de sinusite

Uma jovem norte-americana de 25 anos retirou metade do crânio por conta de uma quadro grave de sinusite. Natasha Gunther, 25, foi submetida a uma neurocirurgia de emergência após pior nos sintomas.

"Eu continuei indo ao meu médico, que prescreveu antibióticos para uma infecção sinusal normal. Mas fiquei tão mal a ponto de vomitar muito e ter enxaquecas horríveis", explicou Natasha.

A moradora da Califórnia contou sua história no TikTok para alertar que quadros que parecem "simples" têm de ser monitorados de perto. "Tudo começou porque eu tive muitas sinusites no ano passado. Eu tive cinco ou seis delas", contou.

Cirurgia

A cirurgia emergencial ocorreu em 12 de dezembro do ano passado, após ela ser forçada pelos pais a fazer uma tomografia. Na mesma noite, ela fez a craniotomia.

Os cirurgiões descobriram uma grande quantidade de bactérias no crânio da jovem, causadas pelas infecções sinusais. "Essa massa moveu meu cérebro 9 milímetros para a direita", indicou.

"Eles removeram cerca de 12 a 14 cm do meu crânio. Fiquei no hospital por mais cinco semanas e também fiz uma nova cirurgia de sinusite. Os cirurgiões me disseram que eu estaria morta em uma semana se não tivesse ido ao hospital quando fui", conta a norte-americana.

Ela será submetida a uma nova cirurgia neste ano, para reconstruir o crânio. Será usada a mesma parte retirada do corpo dela.