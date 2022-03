Finlândia, eleito país 'mais feliz do mundo', diz estar pronta para eventual guerra contra Rússia

A Finlândia, eleito o "país mais feliz do mundo" em 2022, afirmou que está pronta para uma eventual guerra com a Rússia. A informação foi dada pela ministra finlandesa dos Assuntos Europeus, Tytti Tuppurainen, em entrevista ao jornal Financial Times.

Atualmente, o país divide mais de 1,3 mil quilômetros de fronteira com a Rússia. "Preparamos nossa sociedade e treinamos para situações assim desde a Segunda Guerra", revelou Tuppurainen, pontuando que a ameação não pegará os filandeses de surpresa.

Entre as medidas, o país possui planos de contingenciamento para situações de calamidade. Além disso, já garantiu mais de 1/3 da população adulta entre os reservistas das Forças Armadas.

Cidades subterrâneas

Para completar, uma rede de túneis e cidades subterrâneas já estão preparadas para abrigar os civis em casos de bombardeios nas cidades finlandesas.

Sobre a comida, a preparação também é dura. Grãos e combustíveis, por exemplo, poderiam ser mantidos em estoque por pelo menos seis meses. Já medicamentos poderiam ser guardados por dez.

A capital da Finlândia, Helsinki, é conhecida por ser dividida em duas: uma na superfície e outra embaixo da terra. Até 2020, segundo informações do próprio país, pelos menos 54 mil abrigos já ahaviam sido contruídos, com capacidade para 4,4 milhões de pessoas.

Legenda: Capital da Finlândia possui diversas cidades subterrâneas Foto: Jussi Hellsten/Banco de Imagens da Prefeitura de Helsinki

Helsinki, por exemplo, tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados de túneis em um projeto de urbanização, incluindo shoppings, termas, reservatórios e o metrô.

Otan

No mês passado, a Finlândia reforçou que possui o direito de ingressar na Otan, apesar das ameaças feitas pela Rússia à Ucrânia pelo menos motivo. Ainda assim, revelou que não existem planos quanto a isso neste momento.

Exatamente por isso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pontuou que a adesão finlandesa à Otan poderia ter "sérias repercussões militares e políticas".