Universitário inglês de 19 anos morre três semanas após crise de sinusite

Um jovem de 19 anos morreu após ser internado para tratar de uma crise de sinusite no Reino Unido. O jovem passou três semanas hospitalizado, onde teve diversas complicações como sangramento no cérebro e coma induzido. Os aparelhos que mantinham Harvey Edwards vivo foram desligados em 28 de junho. A causa da morte ainda não foi confirmada.

As informações são do portal britânico The Mirror. O estudante de bioquímica na Universidade de Liverpool tinha um histórico de ser saudável. Edwards sentiu dores no rosto e dificuldade para respirar em 6 de junho.

Após uma piora rápida nos sintomas, no último dia 13 de junho, Edwards precisou ser internado. Uma ressonância magnética comprovou que o universitário tinha sangue em seu cérebro. Após isso, ele foi colocado em coma induzido para aliviar a pressão.

O universitário sofreu um derrame e a família dela foi obrigada a tomar a decisão de desligar os aparelhos que o mantinham ao vivo. Não houve como saber se causa da morte foi devido à sinusite ou o sangramento no cérebro.

Homenagens de entes queridos

Familiares e amigos de Edwards prestaram homenagens ao jovem. Amigos próximos o descreveram como uma das "pessoas mais genuínas de perto".

Jordan Parker, amigo da família do universitário, contou que Edwards era uma pessoa gentil e inteligente, que tinha um "brilhante futuro a frente".

"Foi um choque para sua família, ele era uma pessoa em forma e saudável. Ele era uma pessoa tão sociável e sempre gentil com todos que conheceu", finalizou.

Edwards iria iniciar o segundo ano do curso, além de ser modelo e ter acabado de completar seu primeiro ensaio fotográfico.