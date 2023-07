Âmbar-gris, pedra rara encontrada dentro de baleia cachalote, vale R$2,6milhôes

Especialistas da Universidade de Las Palmas encontraram, dentro do intestino de uma baleia cachalote, um âmbar-gris com, aproximadamente, nove quilos e 60 centímetros de diâmetro. A pedra rara tem seu preço estimado em € 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões).

O achado aconteceu em 21 de maio, quando uma equipe de veterinários forenses da Universidade de Las Palmas foram verificar uma baleia cachalote que havia encalhado na costa da praia de Nogales, nordeste da ilha de La Palma, na Espanha.

Profissionais da universidade local apontam que o animal morreu em decorrência de uma obstrução parcial do trânsito intestinal causada pela pedra, que estava presa bem próxima ao cólon distal. Contudo, essa não teria sido a principal causa da morte.

INFECÇÃO BACTERIANA

Em entrevista concedida ao National Geographic Espanha, o professor da Universidade de Las Palmas e diretor do Instituto Universitário de Saúde Animal, Antonio Fernández, disse que a lesão causada no cólon foi letal porque causou o vazamento de parte da mucosa intestinal — habitat de bactérias entéricas.

Sendo assim, o cetáceo morreu em decorrência de uma infecção bacteriana. De acordo com o especialista, a morte por esse tipo de pedra afeta apenas cerca de 1% de todos os cetáceos, uma vez que o material costuma ser expelido, na maioria dos casos.

A equipe de veterinários da universidade conclui que, devido aos problemas digestivos, a baleia encontrada na praia – um macho de 13 metros que pesava 15 toneladas – estava abaixo do peso.

ÂMBAR-GRIS

O que é o âmbar-gris?

A pedra rara é, cientificamente, uma secreção biliar misturada com restos de excrementos endurecidos e formados no intestino de um cetáceo com problemas digestivos, assemelhando-se a pedra nos rins no corpo humano.

O âmbar age no transporte de "restos rígidos" no intestino do animal, tendo em vista que o principal alimento das cachalotes são as lulas de grande profundidade, que possuem um bico parecido com o de papagaio, formado de quitina.

Por que o âmbar-gris é tão caro?

O produto é muito valorizado na indústria da perfumaria. Ela é considerada uma joia para o setor devido ao alto teor de ambreína, secreção de colesterol muito usada na fixação de aromas nos mais famosos perfumes, dentre eles o Chanel N °5, o best-seller da empresa francesa Chanel.

Como encontrar o âmbar-gris é muito raro, o material é cobiçado na perfumaria. A pedra tem uma mistura de aromas considerados quentes, intensos e complexos, com elementos do mar.

Entretanto, a sua busca vai além do imaginário social, sendo o material citado no livro “Moby Dick”, publicado em 1851.

“Parecia sabão de Windsor, ou um velho queijo forte e mosqueado; e, ademais, gorduroso; sua cor fica entre o amarelo e o cinza. E isso, caros amigos, é o âmbar-gris, do qual cada onça vale um guinéu de ouro em qualquer boticário. Quem poderia pensar, então, que senhoras e senhores requintados se deleitam com uma essência proveniente das tristes entranhas de uma baleia doente? E, no entanto, é assim que é”