Filhote de gato viraliza ao ser 'adotado' por cachorrinhas em SP: 'Inseparáveis'; assista

A amizade inusitada entre eternos rivais ganhou as redes sociais na última semana. Publicações de Castanha, da raça sheltie, Cacau, uma spitz alemã, e o gatinho Valentim conquistaram milhares de visualizações pelo bom relacionamento entre eles.

Adotado no início de maio, o felino foi resgatado pela mãe da veterinária Lara Bertola, que vive em Laranjal Paulista (SP), com as cadelas.

“Após 15 dias que ele entrou pra família, eles já estão inseparáveis… coisa a mais linda do mundo, a relação deles e o tanto que brincam”, escreveu Lara em publicação no Instagram.

Veja vídeo de adoção de gato:

O vídeo onde a mãe da veterinária mostra o momento de adoção do felino já conta com mais de 70 mil curtidas no Instagram. Nas imagens, a profissional de saúde mostra os primeiros dias de convivência entre a duplinha.

“Eu tinha que trazer ao feed esses primeiros dias dessa amizade, que está a coisa mais linda do mundo! Tanha e TimTim, inseparáveis. Como tem sido lindo ver o carinho, a paciência e a delicadeza dela com ele", ressaltou Lara em postagem.

No início, a profissional de saúde animal disse que ficou um pouco em alerta quanto como seria o encontro dos animais.

"Tive receio mais pela mais velha que é bem ciumenta, mas nunca em relação a brigas ou algo do tipo, mais em relação a elas não se darem bem e o gato também não, pois o nosso antigo [gato] batia nelas, unhava", contou Lara ao G1.

Quem acessa a rede sociais dos animais, o perfil @cacaucomcastanha, vai encontrar momentos divertidos entre os animais. Em alguns vídeos, eles brincam e até assistem TV juntos.