Tutora viraliza ao acordar cachorro 'preguiçoso': 'Costelinha, meio-dia, meu filho'

"Ai, meu Deus, que preguiça", brinca a tutora do vira-lata Costelinha ao acordá-lo após ele dormir até o meio-dia. O momento fofo foi compartilhado no perfil do cachorro, que é morador do município de Volta Redonda (RJ), nas redes sociais e viralizou.

Nas imagens, ele aparece todo embrulhado em uma coberta, mas desperta, com direito a bocejo, quando a dona canta um trecho da canção "Fazendinha", do grupo infantil Mundo Bita. (Assista abaixo)

"Nesse frio que tá fazendo aqui na região, tem que dormir até mais tarde. Não aguento ele todo embrulhado", comentou uma usuária na publicação, compartilhada em 24 de maio.

Veja também Pets Médico veterinário viraliza ao acalmar e beijar cachorro antes de medicação: 'Não vai doer'

No perfil que mantém no Instagram, a tutora do cãozinho compartilha diversos registros da rotina do vira-lata, que foi resgatado ainda filhote, em situação de desnutrição e doentinho. Inclusive, o nome dele, Costelinha, faz referência ao baixo peso dessa época.

Com ajuda de doações, ele fez tratamento e conseguiu crescer, saindo dos 5 para 23 quilos.