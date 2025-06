Médico veterinário viraliza ao acalmar e beijar cachorro antes de medicação: 'Não vai doer'

O médico veterinário Bruno Campos viralizou, nas redes sociais, ao compartilhar um atendimento fofo. Nas imagens, ele aparece acalmando o cachorrinho Tunico antes de aplicar uma medicação injetável.

"Vai ser só um furinho, não vai doer. O titio promete, tá? Só para o titio medicar neném e ele não sentir dor. Vai ser só um furinho", avisa Bruno ao pequeno paciente, enquanto prepara delicadamente uma das patas para o procedimento.

Com direito a beijinhos na testa, o profissional acolhe o animal, que mesmo visivelmente apreensivo, se mantém quietinho e calmo enquanto a agulha é inserida na sua pele. "Pronto", finaliza o veterinário com mais um beijo no paciente. (Assista abaixo)

O registro viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 500 mil curtidas e 10,1 mil comentários desde que foi compartilhado, em 1º de junho.

Na publicação, a tutora de Tunico, Jézica Fernandes, agradeceu o cuidado de Bruno com o cãozinho de estimação.

"Sábado deixamos ele na clínica com o coração tão apertado, porque ele é pequeninho, mas assistir a esse vídeo me deixou muito feliz. Muito obrigada pelo carinho com Tunico. Que profissional incrível", escreveu na seção de comentários da publicação de Bruno.

"Graças a Deus, o Tunico está se recuperando bem, alegre e manhoso. Ele adora um carinho", acrescentou tutora na última quinta-feira (5).