Morre Pingo, o ‘cachorro fóssil’ de 21 anos que viralizou nas redes

Pingo, o vira-lata que ficou conhecido nas redes sociais como “cachorro fóssil”, morreu na última quinta-feira (5), aos 21 anos. O anúncio foi feito por sua tutora, a estudante de veterinária Andreza Ferreira, que comanda um abrigo de animais em Recife (PE) e conquistou milhares de seguidores compartilhando o dia a dia do cão idoso.

“Foi sem sofrimento, sem dor, rápida, recebendo muito amor e carinho”, escreveu Andreza sobre a partida de Pingo em uma publicação no TikTok.

Em entrevista ao g1, ela explicou que a causa da morte não pôde ser determinada com precisão. Exames chegaram a ser realizados, mas nada indicava um problema grave.

A trajetória do ‘cachorro fóssil’

Pingo acumulava mais de 65 mil seguidores no Instagram, onde era chamado carinhosamente de “cachorro fóssil”. Os vídeos publicados por Andreza viralizaram por retratar, de forma leve e afetuosa, os momentos do cãozinho, desde consultas veterinárias até refeições e sonecas.

Nos comentários, era comum que os seguidores brincassem sobre a longevidade do vira-lata e o apelidassem de “prova de vida do INSS”, fazendo referência à obrigatoriedade de aposentados confirmarem periodicamente que estão vivos. Andreza, inclusive, chamava as veterinárias responsáveis pelos cuidados de Pingo de “arqueólogas”.

O cão pertencia originalmente a uma vizinha da tutora, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19. Andreza passou a ajudar com os cuidados e, em outubro de 2023, adotou oficialmente o animal, que já tinha 19 anos na época.

Mesmo com a idade avançada, Pingo seguia ativo e despertava carinho nas redes com sua personalidade tranquila. A morte gerou comoção entre os seguidores, que deixaram mensagens de apoio e homenagens nos perfis da tutora.