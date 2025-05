Conheça Silveira, o cão 'dono da UFSM' que viralizou nas redes pela irreverência e carisma

Quem passou pela rede social X (antigo Twitter) recentemente pode ter se deparado com fotos de um cão de grande porte, com a boca aberta, geralmente deitado, exalando simpatia. Esse é Silveira, um cachorro que vive há mais de 10 anos no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, e, agora, conquistou a Internet.

Conhecido e amado pelos alunos, o animal atende por muitos nomes: Silveira, Silveirinha, Podrão e até mesmo "Pró-Reitor de Assuntos Caninos" (PRAC-UFSM). Ele também tem perfil próprio no Instagram, onde acumula mais de 41 mil seguidores.

Mas tanta popularidade repentina surgiu, na verdade, a partir de comentário crítico. Na semana passada, uma usuária do X comentou sobre ter visto o animal na universidade. "Vi o Silveira (cachorro gordo da UFSM) pela primeira vez e fiquei apavorada com o tamanho daquele animal. Meu Deus, que cachorro feio", escreveu.

A postagem não foi bem recebida, e diversos usuários se mobilizaram para defender a celebridade canina, inclusive, ela mesma. "Imagina estar falando mal de mim no Twitter enquanto eu tô vivendo minha melhor versão tostando em algum gramado", comentou Silveira, no Instagram.

"Dono da UFSM"

A partir da primeira postagem, pessoas que frequentam a UFSM passaram a publicar vídeos e fotos de Silveira em momentos marcantes para a universidade. Um dos registros mais famosos é a participação do cachorro em uma manifestação estudantil.

Já outras publicações apenas ressaltam a tranquilidade e irreverência do cão, que parece não poupar nenhuma guloseima ou a soneca da tarde.

Problemas de saúde e a busca por um lar

Apesar de ter energia o suficiente para "comandar" a UFSM, Silveira já não tem o mesmo vigor de antes. Ele sofre de artrose e tem as patas machucadas. Segundo relatos dos estudantes, ele também tem medo de carros e não gosta de "pessoas de branco", ou seja, vestidas de jaleco.

Essas informações foram repassadas pela Fabiana Stecca, ao g1. Ela é coordenadora do Projeto Zelos, que, desde 2014, promove a adoção de animais abandonados pelo campus da instituição. "Nós não temos um fundo específico, vivemos de doações", explica.

Legenda: Silveira em 2017, poucos anos depois de fazer morada na UFSM Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com apoio de bolsistas e voluntários, o projeto promove campanhas de adoção e busca parcerias com empresas para estabelecer uma rotina de doações. O grupo também faz o tratamento médico de alguns animais. Porém, com Silveira, é mais difícil.

"Muitas pessoas até falam que ele é bem implicante, mas ele é implicante no território dele, então às vezes ele embravece. Apesar de todo o carinho, ele é bem dono do espaço dele", comenta Fabiana.

Silveira ainda não encontrou o lar, mas a esperança não está perdida. Apesar da idade, Fabiana acredita que o velho canino ainda possui muito amor para distribuir. "É uma vida difícil de estar ao ar livre, todo mundo quer ter um cantinho para chamar de seu e uma família", finaliza.

Curiosidades sobre o Silveira

Para corroborar com a popularidade do canino, a própria UFSM divulgou uma lista de curiosidades sobre Silveira. Confira:

Ele prefere conviver com pessoas, e até se envolveu em brigas com outros animais; Silveira tem uma cama ao lado do Restaurante Universitário; O lugar favorito dele é o sofá da Biblioteca Central. Mas se alguém se senta no móvel, ele pode ficar irritado e desconfiado; Ele late bastante para carros brancos. O motivo é desconhecido.

Legenda: Vale mencionar que, além de Pró-Reitor de Assuntos Caninos, Silveira também cursou três semestres de Terapia Ocupacional e também fiscaliza a fila do Restaurante Universitário nas horas vagas Foto: Reprodução/Redes Sociais

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari