Cearense de 16 anos conquista medalha de ouro em olimpíada internacional de matemática

O jovem Matheus Alencar de Moraes realizou um sonho e de quebra ainda conquistou um feito histórico para o Ceará: ele foi o primeiro cearense a ser contemplado com uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO). Aos 16 anos, ele competiu na edição deste ano, realizada em Shiba, no Japão, junto a outros cinco colegas brasileiros, incluindo mais colegas do Estado e também da escola onde estuda, o Colégio Farias Brito, Rodrigo Salgado, ganhador da prata, e Luiz Felipe Giglio, com bronze.

O time completo foi composto ainda por Rodrigo Porto (RJ) Leonardo Fakhreddine (SP), Eduardo do Nascimento (GO) e Felipe Makoto (SP). A liderança do time foi feita pelos professores Edmilson Motta e Samuel Barbosa. A equipe brasileira conquistou, ao todo, uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze.

O evento terminou no último dia 13 de julho. Já de volta à Fortaleza, Matheus conversou com o Diário do Nordeste e contou que sua rotina de estudo para alcançar o feito logo em sua primeira vez no evento consistiu em cerca de 10 horas diárias, além de muita perseverança e ajuda da mãe.

"Eu diria que é [uma sensação] bem legal. É uma experiência muito diferente, viajar, conhecer pessoas diferente e do mundo inteiro. E é uma conquista muito boa, consegui uma medalha de ouro logo na minha primeira participação. Fico muito feliz de poder representar o Ceará", comenta.

Legenda: O time completo é composto por Matheus Alencar (CE), Luís Giglio (CE), Rodrigo Salgado (CE), Rodrigo Porto (RJ) Leonardo Fakhreddine (SP), Eduardo do Nascimento (GO) e Felipe Makoto (SP) Foto: Arquivo pessoal

Ele pretende participar mais duas vezes da Olimpíada, até se formar no colégio, e esperar "repetir o feito". A matemática, segundo Matheus, nem sempre veio fácil, mas se tornou uma paixão: "desde que comecei a estudar de verdade e entender o que eu estava fazendo eu tenho essa paixão".

Como próximo sonho, ele nutre a vontade de estudar ciência da computação ou matemática em uma universidade nos Estados Unidos. A decisão ainda não foi tomada: "eu adoro pesquisa de matemática, mas não é a única coisa que eu quero fazer".

'Currículo de ouro'

Além de medalhas em competições nacionais, Matheus também já acumula outras experiências fora do País. Em 2022, conquistou o "ouro perfeito" na Cone Sul, onde participou também em 2021.

Em 2019, ele esteve na Rioplatense, ano no qual, segundo ele, começou a se dedicar para formar seu caminho até a IMO.

O adolescente conta que começou a competir em Olimpíadas aos 11 anos. São diversas participações ao nível local, nacional e, agora, no mais alto lugar das internacionais.

Colhendo frutos

A advogada Marcele Caroline Maciel de Alencar, mãe de Matheus, conta que a jornada não foi fácil, mas "foram muitos investimentos para que a gente começasse a colher frutos agora".

O jovem perdeu o pai quando tinha 3 anos de idade. De acordo com a Marcele, a vitória é também de uma "aldeia que cuidou do Matheus".

"Nosso papel é pavimentar essa estrada e fomentar essa estrutura para que ele possa se concentrar nesse resultado e nos sonhos que ele tem. Não caiu a ficha ainda da importância dessa medalha. A gente ainda tem cenas dos próximos capítulos, mas é a certeza de um trabalho bem feito", pontua,

