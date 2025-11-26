Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alece projeta reforma com retorno de telhado ‘brutalista’, praças abertas e retirada de grades

Obras terão duração de 12 meses e não devem interromper trabalhos legislativos, aponta a presidência.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:41)
PontoPoder
Maquete digital mostra novo projeto de reforma da Alece.
Legenda: Maquete digital mostra novo projeto de reforma da Alece.
Foto: Divulgação/Alece.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) projeta uma reforma de R$ 34 milhões no edifício-sede, em Fortaleza, com a construção de espaços abertos à comunidade, retirada de grades e recuperação da linha arquitetônica original do telhado. O projeto foi anunciado pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), na sessão desta quarta-feira (26). 

Em entrevista coletiva, Romeu Aldigueri explicou que o montante está previsto no orçamento da Alece para 2026 e pode ser menor, já que ainda passará pelo processo de licitação. 

O parlamentar também enfatizou que a modernização do prédio busca reforçar as normas de segurança da edificação, com a reestruturação do sistema elétrico e de drenagem. Nesse ponto, Romeu relembrou o incêndio no Plenário 13 de Maio, em junho do ano passado. 

“É um edifício da década de 70, que não tem a modernização necessária para garantia da prevenção para evitar um outro sinistro, como aconteceu no Plenário, como aconteceu no prédio do Tribunal de Justiça. Então, nós estamos seguindo aí toda a normatização do Corpo de Bombeiros para assegurar que não aconteça um outro sinistro desse”
Romeu Aldigueri
Presidente da Alece

Ainda segundo Romeu, a execução das obras deve demandar cerca de 12 meses de trabalho. O presidente projetou, ainda, que não será necessário interromper os trabalhos legislativos no período, apenas intervenções pontuais. 

MUDANÇAS EXTERNAS E ESTRUTURAIS

Maquete digital da “praça cívica” e do espaço planejado para pessoas com TEA da Alece.
Legenda: Nova área externa da Alece contará com “praça cívica” e espaço planejado para pessoas com TEA.
Foto: Divulgação/Alece.

Entre as atualizações estruturais no prédio está o retorno do telhado do projeto original do edifício, que é inspirado no brutalismo, movimento arquitetônico da segunda metade do século XX caracterizado pelo uso do concreto aparente e estruturas maciças. 

Para isso, será realizado também o retorno das cúpulas que restituem a iluminação natural ao interior da Casa. “Nós estamos voltando à originalidade da arquitetura brutalista do edifício-sede, para voltar à originalidade dos quase 500 domos, que hoje impossibilitam que entre a iluminação natural”, declarou Romeu. 

Conforme o projeto, um dos principais objetivos é integrar os jardins da Alece ao entorno, na área que fica voltada para a Avenida Desembargador Moreira, construindo uma “praça cívica” aberta e um espaço planejado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para isso, há a previsão de abertura das grades que hoje ocupam o espaço. 

O espaço aberto na entrada do edifício também ganhará o “Pavilhão das Bandeiras”, que contará com as bandeiras dos 184 municípios cearenses. As intervenções externas incluem, ainda, um “espaço pet”, academia ao ar livre, áreas sombreadas, caminhos de passeio e bancos.

Projeto digital da nova área externa da Alece.
Legenda: Alece também ganhará iluminação cênica.
Foto: Divulgação/Alece.

OUTRAS PONTOS DA REFORMA

  • Instalação de escada de serviço externa para separar fluxos operacionais do fluxo público;
  • Requalificação e correção de vazamentos na cobertura;
  • Remoção das caixas d’água do telhado e a implantação de um sistema pressurizado com reservatórios no térreo;
  • Recuperação e modernização da Antena de TV;
  • Implantação de iluminação cênica na Alece.
Marcos Moreira
Há 1 hora
