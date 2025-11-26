Alece aprova criação de Delegacias de Homicídios em Caucaia, Maranguape e Maracanaú
Projeto do Governo do Ceará começou a tramitar nesta quarta-feira (26) e foi aprovado no mesmo dia.
Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram o projeto de lei que prevê a criação de quatro Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De autoria do Executivo estadual, a mensagem foi aprovada por unanimidade após iniciar a tramitação em regime de urgência nesta terça-feira (26).
As unidades serão distribuídas nos municípios de Maranguape, Maracanaú e Caucaia, que deve receber duas delegacias especializadas, segundo o líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Alece, Guilherme Sampaio (PT).
A proposta também cria o Departamento de Homicídios da RMF e novos cargos de delegados titulares e adjuntos para as novas unidades. O objetivo é dar celeridade à ação especializada na apuração desse tipo de crime e no atendimento às vítimas e testemunhas.
A iniciativa foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira, via redes sociais. Segundo o chefe do Executivo, as novas delegacias serão distribuídas estrategicamente para garantir investigações mais rápidas, técnicas e eficientes.
“Essa é mais uma ação para agilizar a apuração dos crimes, aumentar a resolutividade e fortalecer a proteção de vítimas e testemunhas. Ações para reforçar a segurança da nossa população”
Agora, após validação do Plenário 13 de Maio, a mensagem retorna ao gabinete do governador Elmano de Freitas para sanção.