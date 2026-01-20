116 cidades do CE têm avisos de chuvas intensas, 15 delas até domingo (25); veja locais
Precipitações podem ocorrer em duas regiões do Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (20), dois avisos meteorológicos de chuvas intensas para o Ceará. Um é válido até as 23h59 de quarta-feira (21), enquanto o outro segue até a noite de domingo (25).
De acordo com a entidade, 101 municípios estão sob "perigo potencial" no aviso mais curto, que abrange Norte Cearense, Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões Cearenses.
Já a lista mais longa envolve 15 cidades do Sul Cearense.
Nos dois casos, há riscos potenciais de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja também
Cuidados durante as chuvas
Em caso de rajadas de vento, o Inmet indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.
Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As pessoas também devem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Veja a lista de cidades dos avisos:
Chuvas intensas até 21/01:
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Quixadá
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
Chuvas intensas até 25/01:
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Assaré
- Barbalha
- Campos Sales
- Crato
- Jardim
- Jati
- Nova Olinda
- Parambu
- Penaforte
- Potengi
- Salitre
- Santana do Cariri