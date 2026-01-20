Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

116 cidades do CE têm avisos de chuvas intensas, 15 delas até domingo (25); veja locais

Precipitações podem ocorrer em duas regiões do Estado.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Mulher com vestido de oncinha e guarda-chuva xadrez em uma calçada molhada, observando o tráfego urbano sob uma forte chuva em Fortaleza.
Legenda: Fortaleza e Região Metropolitana receberam aviso meteorológico.
Foto: Davi Rocha.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (20), dois avisos meteorológicos de chuvas intensas para o Ceará. Um é válido até as 23h59 de quarta-feira (21), enquanto o outro segue até a noite de domingo (25).

De acordo com a entidade, 101 municípios estão sob "perigo potencial" no aviso mais curto, que abrange Norte Cearense, Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões Cearenses.

Já a lista mais longa envolve 15 cidades do Sul Cearense.

Nos dois casos, há riscos potenciais de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja também

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta terça-feira (20)

teaser image
Ceará

O que faz uma cidade do interior do Ceará referência em turismo ufológico

Cuidados durante as chuvas

Em caso de rajadas de vento, o Inmet indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As pessoas também devem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Veja a lista de cidades dos avisos:

Chuvas intensas até 21/01:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Amontada
  5. Apuiarés
  6. Aquiraz
  7. Aracati
  8. Aracoiaba
  9. Aratuba
  10. Barreira
  11. Barroquinha
  12. Baturité
  13. Beberibe
  14. Bela Cruz
  15. Camocim
  16. Canindé
  17. Capistrano
  18. Caridade
  19. Cariré
  20. Carnaubal
  21. Cascavel
  22. Caucaia
  23. Chaval
  24. Choró
  25. Chorozinho
  26. Coreaú
  27. Cruz
  28. Eusébio
  29. Forquilha
  30. Fortaleza
  31. Fortim
  32. Frecheirinha
  33. General Sampaio
  34. Graça
  35. Granja
  36. Groaíras
  37. Guaiúba
  38. Guaramiranga
  39. Horizonte
  40. Ibaretama
  41. Ibiapina
  42. Ibicuitinga
  43. Icapuí
  44. Irauçuba
  45. Itaiçaba
  46. Itaitinga
  47. Itapajé
  48. Itapipoca
  49. Itapiúna
  50. Itarema
  51. Itatira
  52. Jaguaruana
  53. Jijoca de Jericoacoara
  54. Limoeiro do Norte
  55. Maracanaú
  56. Maranguape
  57. Marco
  58. Martinópole
  59. Massapê
  60. Meruoca
  61. Miraíma
  62. Morada Nova
  63. Moraújo
  64. Morrinhos
  65. Mucambo
  66. Mulungu
  67. Ocara
  68. Pacajus
  69. Pacatuba
  70. Pacoti
  71. Pacujá
  72. Palhano
  73. Palmácia
  74. Paracuru
  75. Paraipaba
  76. Paramoti
  77. Pentecoste
  78. Pindoretama
  79. Quixadá
  80. Quixeré
  81. Redenção
  82. Reriutaba
  83. Russas
  84. Santana do Acaraú
  85. Santa Quitéria
  86. São Benedito
  87. São Gonçalo do Amarante
  88. São Luís do Curu
  89. Senador Sá
  90. Sobral
  91. Tabuleiro do Norte
  92. Tejuçuoca
  93. Tianguá
  94. Trairi
  95. Tururu
  96. Ubajara
  97. Umirim
  98. Uruburetama
  99. Uruoca
  100. Varjota
  101. Viçosa do Ceará

Chuvas intensas até 25/01:

  1. Aiuaba
  2. Antonina do Norte
  3. Araripe
  4. Assaré
  5. Barbalha
  6. Campos Sales
  7. Crato
  8. Jardim
  9. Jati
  10. Nova Olinda
  11. Parambu
  12. Penaforte
  13. Potengi
  14. Salitre
  15. Santana do Cariri

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mulher com vestido de oncinha e guarda-chuva xadrez em uma calçada molhada, observando o tráfego urbano sob uma forte chuva em Fortaleza.
Ceará

116 cidades do CE têm avisos de chuvas intensas, 15 delas até domingo (25); veja locais

Precipitações podem ocorrer em duas regiões do Estado.

Nicolas Paulino
Há 46 minutos
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a UFCA nesta terça-feira (20)

Instituição da Região do Cariri oferta 1.293 vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
20 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE de Itapipoca, prédio quadrado branco com o logo da instituição na cor verde.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta terça-feira (20)

Primeira divulgação do Sisu mostra Engenharia de Computação com maior nota de corte.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
20 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta terça-feira (20)

A instituição de ensino tem campi no Ceará e na Bahia.

Nicolas Paulino
20 de Janeiro de 2026
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta terça-feira (20)

Primeira divulgação do Sisu mostra Medicina com maior nota de corte do Ceará.

Theyse Viana
20 de Janeiro de 2026
Candidatos podem utilizar nota do Enem para ingressar no semestre 2026.1 da Unifor
Ceará

Candidatos podem utilizar nota do Enem para ingressar no semestre 2026.1 da Unifor

A instituição de ensino também oferece uma série de descontos em diferentes modalidades de ingresso

Agência de Conteúdo DN
20 de Janeiro de 2026
Entregador de bicicleta com capa de chuva em rua de Fortaleza durante temporal. Ao fundo, carros trafegam sob chuva forte e asfalto molhado em cenário urbano.
Ceará

Ceará recebe aviso de chuvas intensas até o fim da manhã de terça-feira (20)

Fortaleza e Guaramiranga têm de 41% a 70% de possibilidade de registrar precipitações.

Clarice Nascimento
19 de Janeiro de 2026
Tela de um computador com o site do Sistema de Seleção Unificada Sisu aberto.
Ceará

Relembre as notas de corte nas universidades do Ceará no Sisu 2025

As inscrições para o Sisu 2026 seguem até a próxima sexta-feira (23) e primeira parcial deve ser divulgada nesta terça (20).

Clarice Nascimento
19 de Janeiro de 2026
Prédio da UFC na Avenida da Universidade com arquitetura clássica em cor-de-rosa claro e janelas brancas, com a bandeira do Brasil e outra local visíveis em sua fachada elaborada, em um cenário urbano.
Ceará

Sisu: relembre concorrência por vaga em cada curso da UFC em 2025

Fisioterapia foi a graduação mais buscada pelos candidatos no Ceará.

Theyse Viana
19 de Janeiro de 2026
Foto de portal em computador com fundo azul claro e dizeres
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Veja data prevista pelo MEC

Inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (19).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Mulher idosa internada anda sobre areia em jardim sensorial.
Ceará

Hospital do Ceará cria jardim sensorial para reduzir impactos físicos e emocionais de pacientes

Espaço inaugurado em dezembro complementa o tratamento clínico e promove bem-estar durante a internação em Sobral.

Gabriela Custódio
19 de Janeiro de 2026
Site do Sisu.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19); veja como fazer

São ofertadas 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação.

Redação
19 de Janeiro de 2026
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Ceará

Sisu 2026: Veja que horas começa a inscrição

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (23).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Três pessoas admirando o nascer do sol em Quixadá, no Ceará, diante de um cenário de natureza, com montanhas ao fundo, rochas e cactos ao redor, capturadas ao entardecer.
Ceará

O que faz uma cidade do interior do Ceará referência em turismo ufológico

Cidade do Sertão Central do Ceará é conhecida pelo misticismo em torno da aparição de seres extraterrestres na região.

Paulo Roberto Maciel*
18 de Janeiro de 2026
Jovem estudante de medicina, e primeiro cearense a tirar nota mil na redação do enem em 2025, de jaleco branco na passarela de hospital, representando a palavra-chave saúde e medicina com ambiente moderno e iluminado.
Ceará

Estudante de Medicina da UFC garante nota mil na redação do Enem 2025

Carlos Eduardo Gomes é natural de Mombaça, no Sertão Central do Ceará.

Paulo Roberto Maciel*
17 de Janeiro de 2026
Foto de vacinas contra dengue produzidas pelo Instituto Butantan.
Ceará

Maranguape inicia vacinação em massa contra a dengue

Município foi escolhido para testar imunização em casa com vacina do Butantan.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Ponte metálica de Quixeramobim sobre leito rochoso do rio. Pessoas atravessam a estrutura de ferro avermelhada. Ao fundo, vegetação e morros sob céu claro.
Ceará

Ceará tem 34 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja lista

Em janeiro, Itapajé e Quixeramobim entraram na lista de municípios reconhecidos.

Clarice Nascimento
17 de Janeiro de 2026
Foto da cadela cearense enviada para buscas de crianças no Maranhão.
Ceará

Morre cadela cearense enviada para buscas de crianças no Maranhão

Duas crianças ainda continuam desaparecidas na cidade de Bacabal, no interior do Maranhão.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Barraca de Praia na Taíba onde o turista se afogou.
Ceará

Turista morre afogado ao entrar no mar para salvar as filhas em praia do CE

As crianças foram resgatadas por um morador da região.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Retrato de um jovem sorrindo, usando uma camiseta azul-marinho com os logotipos do Colégio Ari de Sá Cavalcante e um emblema dourado de asas no peito, do ITA.
Ceará

Cearense alcança nota máxima em Matemática no Enem 2025

Aos 22 anos, Luciano Rodrigues gabaritou as 45 questões exatas da prova.

Redação
16 de Janeiro de 2026