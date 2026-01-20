116 cidades do CE têm avisos de chuvas intensas, 15 delas até domingo (25); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (20), dois avisos meteorológicos de chuvas intensas para o Ceará. Um é válido até as 23h59 de quarta-feira (21), enquanto o outro segue até a noite de domingo (25).

De acordo com a entidade, 101 municípios estão sob "perigo potencial" no aviso mais curto, que abrange Norte Cearense, Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões Cearenses.

Já a lista mais longa envolve 15 cidades do Sul Cearense.

Nos dois casos, há riscos potenciais de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Cuidados durante as chuvas

Em caso de rajadas de vento, o Inmet indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As pessoas também devem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Veja a lista de cidades dos avisos:

Chuvas intensas até 21/01:

Acarape Acaraú Alcântaras Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Aratuba Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Camocim Canindé Capistrano Caridade Cariré Carnaubal Cascavel Caucaia Chaval Choró Chorozinho Coreaú Cruz Eusébio Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Groaíras Guaiúba Guaramiranga Horizonte Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icapuí Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Limoeiro do Norte Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Morada Nova Moraújo Morrinhos Mucambo Mulungu Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Pentecoste Pindoretama Quixadá Quixeré Redenção Reriutaba Russas Santana do Acaraú Santa Quitéria São Benedito São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Senador Sá Sobral Tabuleiro do Norte Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Viçosa do Ceará

Chuvas intensas até 25/01: