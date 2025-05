Sai George Lima, entra Vaidon Oliveira: Solidariedade muda chefia no Ceará, mas segue governista

Antes comandado pelo secretário da Regional II de Fortaleza, George Lima, o Solidariedade (SD) está sob nova gerência no Ceará. O ex-deputado Vaidon Oliveira, que perdeu queda de braço pela presidência do diretório estadual em 2023, alcançou seu objetivo nesta quarta-feira (28), quando a chapa eleita no partido foi oficializada na Justiça Eleitoral. A vigência do órgão partidário vai até maio de 2026.

Diferente de dois anos atrás, Vaidon vai compor a base do PT no Estado, confirmou ao PontoPoder. Em 2024, no segundo turno, ele fez campanha pela eleição de Evandro Leitão (PT) na Capital – seu candidato no primeiro turno foi Capitão Wagner (União). O mesmo fez o seu irmão, Tam Oliveira (União), que assume assento como suplente na Câmara Municipal de Fortaleza nessa quinta (29), após licença de Soldado Noelio.

A mudança no Solidariedade ocorre em meio a conversas sobre federação com o Partido Renovação Democrática (PRD), criado em 2023 a partir da fusão do PTB e do Patriota, que pode se concretizar já para 2026. Segundo Vaidon, a "(Executiva) Nacional ainda está acertando alguns pontos" sobre a composição.

No Estado, o PRD é presidido pelo vereador de Fortaleza Michel Lins, que aderiu à base do prefeito Evandro em fevereiro. Nesta quarta, ele parabenizou Vaidon pela conquista.

"Quero parabenizar o amigo Vaidon Oliveira, que assume, agora, oficialmente o comando do Solidariedade no estado do Ceará. Em nome do PRD Ceará, temos a convicção que você fará um excelente trabalho. Sucesso!", publicou no Instagram.

Destino de George Lima

Além de deixar a presidência do SD Ceará, o secretário George Lima vai deixar o partido. Ao PontoPoder, ele afirmou ter recebido convites de PSB e Republicanos, mas deve ficar com a segunda opção, pela proximidade com o presidente Chiquinho Feitosa. Sua filiação deve ser oficializada nas próximas semanas.

Sobre o novo comando do diretório, ele disse que não se esforçou para permanecer porque não recebeu o apoio necessário da sigla nas eleições de 2024. George foi candidato a prefeito de Fortaleza no ano passado, mas ficou em 7º lugar, com 6.803 votos. "Eu já estava esperando essa notícia desde o início de maio", informou.