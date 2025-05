Vereador Soldado Noelio se licencia, e Tam Oliveira deve assumir cadeira na Câmara de Fortaleza

O vereador Soldado Noelio (União) ingressou, na última sexta-feira (23), com um requerimento para se licenciar do mandato que ocupa na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Deve ser empossado em sua vaga o suplente de vereador Tam Oliveira (União), irmão do ex-deputado federal Vaidon Oliveira (União).

O requerimento que oficializa o benefício ainda não foi lido no Plenário Fausto Arruda. No entanto, na sessão plenária desta terça-feira (27), o titular usou a tribuna para falar sobre seu licenciamento, protocolado “por interesse particular”. O prazo é de 120 dias, contados a partir desta quarta-feira (28).

Veja também PontoPoder MPCE pede condenação do vereador Inspetor Alberto por injúria a Evandro e maus-tratos a animal PontoPoder Da Lei das Contravenções à regulação das Bets: quais regras regem os jogos de aposta no Brasil

“Queria aqui informar a vossas excelências que, a partir de quinta-feira, devo estar me licenciando do mandato. Isso foi um compromisso partidário, onde reconhecemos que, para assumir uma cadeira nessa Casa, é uma luta muito grande do partido”, salientou o político.

Tam será o segundo suplente do seu partido a assumir uma cadeira na Câmara de Fortaleza nesta legislatura. Em 3 de janeiro, o suplente Renê Pessoa (União) foi empossado na vaga deixada pelo vereador Márcio Martins (União), nomeado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na Secretaria Executiva Regional (SER) 10.

O substituto de Noelio passou a ocupar a segunda suplência do partido após obter 5.028 votos nas Eleições de 2024. Aliado do candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), no primeiro turno da disputa, ele apoiou Evandro no segundo turno.