MPCE pede condenação do vereador Inspetor Alberto por injúria a Evandro e maus-tratos a animal

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu, na quinta-feira (22), a condenação do vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL). Ele é acusado de injúria eleitoral contra o então candidato e agora prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e de maus tratos contra um porco.

Poucos dias antes do 2º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Inspetor Alberto publicou vídeo em que aparece puxando as orelhas e patas de um porco e dizendo que Evandro Leitão "iria para a panela", fazendo referência ao sobrenome do agora prefeito. O parlamentar também profere xingamentos ao então candidato.

A promotoria pede o pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 100 mil, que seriam destinados ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente de Fortaleza. Além disso, solicita medida cautelar para que o parlamentar não chegue a menos de 200 metros de Evandro Leitão — a exceção são eventos oficiais em que Alberto compareça como vereador.

Em contato com o PontoPoder, a defesa do vereador informou que ainda não tomou "conhecimento formal da denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral".

Essa não é a única investigação que Inspetor Alberto é alvo. Também na quinta-feira foi designado relator no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza para emitir parecer sobre pedidos de cassação contra o vereador, incluindo denúncia sobre o vídeo alvo do pedido do Ministério Público.

Inspetor Alberto também foi indiciado pela Polícia Civil por maus-tratos a animais e injúria eleitoral pelo vídeo publicado na campanha eleitoral de 2024. A mesma conduta gerou ainda multa de R$ 3 mil ao parlamentar.

Entenda o episódio

Na véspera do 2º turno da eleição de Fortaleza, em 2024, Inspetor Alberto publicou vídeo em que provocava o então candidato Evandro Leitão. O vereador apoiava o adversário de Leitão, o deputado federal André Fernandes (PL).

No vídeo, ele puxa um por pelas orelhas e faz movimentos bruscos no animal, enquanto afirma que ele irá "para a panela" e "para a churrasqueira" no dia da votação.

"Ao fazer os xingamentos, o denunciado praticou o crime de injúria eleitoral majorada, ofendendo a honra de um candidato com palavras de baixo calão de ordem pessoal e com nítida finalidade eleitoral", argumenta o MPE na ação penal.

Ainda segunda a promotoria, ao usar de agressões ao porco durante o vídeo, ele teria praticado o crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei Federal nº 9.695/98.

"No presente caso, é suficientemente demostrado que o denunciado puxou um porco pelas orelhas e patas durante metros, enquanto o animal a todo tempo grunhe e resiste à ação do acusado. Sua conduta, portanto, provocou sofrimento desnecessário ao animal", pontua o MPE.

Defesa de Inspetor Alberto

Na época em que o caso envolvendo o animal foi veiculado pelo Diário do Nordeste, a assessoria de comunicação do político se pronunciou por meio de uma nota. Segundo o texto, Alberto estaria em um sítio-fazenda quando da gravação do vídeo e, naquele momento, estava levando o porco para outro lugar.

O comunicado também repudiou “as acusações de menosprezo e maus-tratos aos animais” feitas contra ele e afirmou “que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal”.