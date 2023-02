MP denuncia ex-deputado Vaidon Oliveira por suspeita de desvio de verbas e candidatura ‘laranja’

Um dia após perder o foro privilegiado, o agora ex-deputado federal Vaidon Oliveira (União Brasil) tornou-se alvo de uma denúncia-crime apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). O parlamentar é suspeito de uso de “candidatura laranja” nas eleições e desvio de verbas de campanha em 2018. O político criticou o momento escolhido pelos investigadores para fazer a denúncia.

A denúncia inclui ainda uma suposta cunhada do parlamentar, que foi candidata a deputada federal na campanha de 2018, Débora Ribeiro. Além dela, são alvos ainda Francisco Tancredo de Oliveira, irmão de Vaidon e casado com Débora à época; e Lucinilson Ribeiro Porto, proprietário da empresa que seria “laranja” utilizada na campanha para benefício dos envolvidos.

Suspeitas

Conforme as investigações, o deputado teria desviado verbas de campanha por meio de registro de candidaturas “laranjas” por candidatos do partido político que ele integrava à época, o Pros.

A legenda teria repassado mais de R$ 274 mil à Débora Ribeiro, um montante proporcionalmente maior que o enviado a outros candidatos eleitos. No pleito, a candidata conseguiu apenas 41 votos e contratou mais de 100 pessoas para a divulgação da candidatura.

Conforme o Ministério Público Eleitoral, há ainda suspeitas sobre a prestação de serviços gráficos e relações com empresas supostamente “laranjas”, como a L R Porto, de propriedade de Lucinilson Ribeiro Porto. O ex-deputado federal e Débora teriam comprado fardos de água mineral, biscoito e refrigerantes junto à empresa, cujo endereço é declarado no Eusébio, mas no local há apenas um imóvel fechado.

Justiça

Na denúncia, o MPE pede a condenação dos acusados por apropriação indevida de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, para proveito próprio ou alheio.

A denúncia requer ainda o bloqueio de bens dos envolvidos no valor suficiente para devolução da quantia desviada – R$ 274.000,00 – com as devidas correções e atualizações desde outubro de 2018.

Vaidon Oliveira

Após a denúncia, Vaidon Oliveira usou as redes sociais para criticar a denúncia.

Vaidon Oliveira (União Brasil) Ex-deputado federal “Fui surpreendido hoje com uma notícia na imprensa de que um membro do Ministério Público manejou uma denúncia envolvendo o meu nome e de familiares meus. Pelo que foi divulgado, os fatos se referem à campanha de 2018, cujo mandato se encerrou dia 31 de janeiro passado. Portanto, já ocorreu a perda de objeto”

“Lamento que, sem ter sido citado por oficial de justiça e sem ter acesso ao processo, tenha minha dignidade exposta de maneira precipitada. Sei que, nos últimos tempos, tem se tornado comum os movimentos de espetacularização em relação aos homens públicos. Vejam o meu caso: antes que eu possa exercer o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, já ocorre uma inadequada exposição prévia”, acrescentou.

O ex-parlamentar reforçou que irá aguardar com “a serenidade de sempre” as investigações. “Dormirei com a tranquilidade costumeira, pronto para esclarecer qualquer questão e, sobretudo, consciente que a Justiça prevalecerá”, finalizou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil