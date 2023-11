Recém-criado, PRD prepara estrutura para as eleições de 2024 no Ceará

Fruto da fusão do PTB e do Patriota, o Partido da Renovação Democrática (PRD) nasce no Ceará com a perspectiva de estar presente, já na eleição de 2024, em mais de 100 municípios. A perspectiva é fortalecer a presença da legenda nos legislativos municipais cearenses, além de concorrer também a prefeituras em cidades do Estado.

Em Fortaleza, a legenda integra a base aliada ao prefeito José Sarto (PDT) e deve estar na aliança dele para a reeleição. Apesar disso, o presidente estadual do PRD, o vereador de Fortaleza Michel Lins, garante que a relação com o governo do Estado é "excelente".

A primeira reunião da Executiva estadual do PRD ocorreu no último sábado (11), em Fortaleza, sob a presidência de Michel Lins. Já nesta data, ocorreu a posse de presidentes municipais do PRD de 54 cidades cearenses. Segundo Lins, a legenda está em negociação com lideranças políticas de mais 66 cidades cearenses para implementar comissão provisória.

"A meta inicial que projetei era estar presente, com candidaturas fortes de vereadores, prefeitos ou vice-prefeitos, em pelo menos 80 municípios, mas já vamos passar dos 100. Já está passando para além do que planejei", reforça o dirigente.

Fortalecimento para eleição

Ele explica que o partido pretende lançar chapas para as câmaras municipais em todos os municípios onde houver uma instância partidária do PRD — seja diretório ou comissão provisória. No momento, 27 vereadores com mandatos estão filiados ao partido, sendo três presidentes de câmaras municipais.

Além disso, o PRD conta com cinco vice-prefeitos, alguns dos quais pretendem ser candidatos à reeleição ou para o cargo de prefeito. Ele disse ainda que está em negociação para a filiação de até três prefeitos com mandato e mais 5 vice-prefeitos.

A ideia, segundo Michel Lins, é ter candidatura majoritária em 5 municípios e formar chapas ao Executivo municipal, com candidatura a vice, em outros 10 municípios. O parlamentar afirma que o partido tem sido procurado e considera que um dos atrativos é a "credibilidade" e "segurança" oferecidas pela sigla.

"O que tem pesado é a credibilidade. Um problema é que, às vezes, a turma dá o partido, mas vem alguém por cima e tira o partido e o candidato fica na mão. Essas pessoas preferem não ir para um partido maior, (...) que tem até mais condição, mais estrutura, mas não tem a segurança que eu tenho dado", ressalta.

Disputa em Fortaleza

Eleito pelo Cidadania em 2020, Michel Lins disse que pretende continuar na base aliada ao prefeito José Sarto, assim como integrar a aliança de apoio para "fortalecer" a reeleição do pedetista.

Para a Câmara Municipal de Fortaleza, ele explica que está com a chapa formada e deve ser o único vereador com mandato a ter candidatura pelo PRD, apesar de estar sendo "muito procurado" por outros parlamentares visando uma filiação na sigla.

Segundo ele, o trabalho que está sendo realizado é semelhante ao feito por ele quando esteve à frente do diretório municipal do Cidadania. "Por duas eleições, eu montei o partido que foi o quarto mais votado, sempre elegendo vereadores com a menor quantidade de votos. Isso dá credibilidade", ressalta.

Apesar da perspectiva de que, em 2024, o prefeito José Sarto e o governador Elmano de Freitas (PT) estejam em lados opostos na Capital, Michel afirma que mantém uma relação "excelente" com o Governo do Estado mesmo sem ter "um diálogo direto com o governador".

A nível estadual, ele disse que liberou os pré-candidatos à Prefeitura para decidirem manter posição mais alinhada à gestão estadual ou de oposição. "Cada município sabe sua realidade e tem que estar onde é melhor para o seu contexto. O PRD vai deixar à vontade os municípios", garantiu.