Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo

Uma colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza, no início da manhã deste sábado (8), deixou três pessoas feridas. Um dos carros pegou fogo e foi carbonizado.

O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas General Clarindo de Queiroz e Senador Pompeu.

Uma caminhonete Toyota Hilux e um Fiat Argo colidiram e invadiram a calçada. Um poste foi atingido.

Um dos carros chegou a atingir a fachada de um estabelecimento, que estava fechado. A colisão ocorreu por volta de 5h50.

Legenda: Carro pegou fogo após colisão no Centro de Fortaleza. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo começou a pegar fogo durante o atendimento da ocorrência. A situação foi controlada, sem risco de propagação das chamas. O tráfego na via já foi restabelecido.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.