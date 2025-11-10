Carro despenca de viaduto em São Paulo, e 4 jovens morrem

Quatro jovens morreram após um carro cair de uma altura de 10 metros em um dos acessos do Rodoanel, na Grande São Paulo, na noite de domingo (9). Todos voltavam para casa, segundo apuração do portal g1.

Houve uma sobrevivente. O acidente foi registrado por vota das 21h30. A Polícia Rodoviária informou que o veículo saiu da Praia Grande e seguia para a Zona Leste da Capital.

Uma das vítimas, o motorista perdeu o controle ao entrar no viaduto. Chovia no momento do acidente.

A sobrevivente, a psicologa Giovana Ribeiro, de 23 anos, foi socorrida e teve apenas uma luxação no braço.

Ela informou à polícia que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica. As causas do acidente serão investigadas.

As outras vítimas são:

o auxiliar de informática Henrique Antônio Marioto, de 25 anos;

a terapeuta ocupacional Júlia Gasparino, 22;

a biomédica Vitória Sampaio, 22;

e a esteticista Eduarda Aiko, 21.

Ainda de acordo com a apuração do portal g1, outros veículos quase se envolveram no acidente. Uma motorista contou que em determinado momento precisou desviar do carro.